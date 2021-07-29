Как пройти реабилитацию после коронавируса за счет ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном филиале Фонда социального медицинского страхования объяснили, как пройти реабилитацию после коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии жители столицы получают бесплатно вне зависимости от статуса в системе медицинского страхования. Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Причем, вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога», - рассказал на брифинге для журналистов директор филиала Фонда медстрахования по городу Нур-Султану Нурлыбек Кабдыкапаров.

Он отметил, что основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни.

«Для оказания услуг реабилитации в 2021 году филиалом Фонда соцмедстрахования по Нур-Султану заключены договоры с 45 медорганизациями. Из них, частные – 20, государственные – 22, республиканские – 3», - добавил Нурлыбек Кабдыкапаров.

Ранее сообщалось, что 21,8 млрд тенге составило финансирование на борьбу с коронавирусом за полгода в Нур-Султане.







