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Как пройти реабилитацию после COVID-19 в СКО

6 Ноября 2021 17:08
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Как пройти реабилитацию после COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанском областном филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, как пройти реабилитацию после перенесенных заболевания, в том числе коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы филиала, в июне в регионе открыли отделение реабилитации и восстановительного лечения постковидных и бронхолегочных заболеваний на базе областного центра фитизиопульмонологии.

«Первый пациент поступил 14 июня. На 1 октября поступило 190 пациентов, выписаны 170, из них 30 из Петропавловска, остальные - из районов области. На 25 октября поступило - 33, выписаны - 46. Реабилитация проводится с целью улучшения вентиляции легких, газообмена и бронхиального клиренса, облегчения симптомов беспокойства и депрессии, снижения риска развития осложнений, повышения общей физической выносливости и работоспособности, коррекции мышечной слабости», - сказала заведующий отделением Марьяш Сейтахметова.

Она сообщила, что для направления на реабилитацию нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. При наличии показаний его оформят. Если необходима реабилитация на уровне стационара, оформляется направление при наличии свободных коек с указанием кода и даты госпитализации и регистрируются данные пациента в Единой информационной системе здравоохранения РК «Портал Бюро госпитализации».

«Пациенту на руки выдается талон на плановую госпитализацию, где имеется код, по которому на сайте можно отследить очередь на плановую госпитализацию, посмотреть информацию о наличии в стационаре свободных коек. Данные строго конфиденциальны. Стационар в течение двух дней с момента регистрации заявки на Портале определяет предварительную дату плановой госпитализации. Реабилитация доступна застрахованным гражданам, оплачивается за счет средств Фонда социального медицинского страхования. У нас в основном проходят реабилитацию пенсионеры, они все застрахованы», - отметила М.Сейтахметова.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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