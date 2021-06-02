Как пройти перепись онлайн, рассказали в столичном департаменте Бюро нацстатистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента Бюро национальной статистики по городу Нур-Султан Жорабек Дауренов в ходе онлайн-брифинга рассказал о предстоящей переписи населения Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все этапы и правила проведения национальной переписи населения основаны на международном опыте, согласованы со всеми государственными и международными организациями. Перепись населения проводится один раз в десять лет. Последняя перепись населения велась в 2009 году. Такие сведения, как уровень образования населения, брачно-семейная структура, жилищные условия, благоустройство домов, этнолингвистический состав страны и многие другие актуальные данные, востребованные обществом, могут быть получены только при всеобщей переписи. Итоги предстоящей переписи населения будут использованы всеми уполномоченными органами и организациями для планирования и развития всего Казахстана. От максимального вовлечения астанчан в процесс зависит качество собранной информации», - рассказал Жорабек Дауренов.

С целью качественного проведения переписи и полного охвата населения рабочий цикл будет состоять из двух этапов. Первый этап – подготовительный, где выявляются жилищные и нежилые помещения. Второй этап – основная перепись населения. То есть, переписной персонал будет посещать каждый дом, беседовать и заполнять переписные листы.

Первый этап переписи будет проходить с 1 по 30 июня. Второй этап разделен на два периода. Первое новшество - использование планшета для переписи населения, где посредством передачи информации будет исключена возможность искажения информации. Первый период второго этапа пройдет с 1 сентября по 15 октября 2021 года.

Традиционный обход по домам пройдет с 1 по 30 октября 2021 года. Он будет проведен среди респондентов, не успевших пройти перепись в режиме онлайн.

«Также респонденты могут пройти по ссылке на сайте eGov.kz, на котором можно пройти перепись посредством использования электронной цифровой подписи. Для граждан также будет предоставлена возможность пройти перепись в приложении Aitu. Интервьюер при себе должен иметь бейджик с удостоверением личности, шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения. На период проведения переписи будут работать колл-центры по номеру 1446. Звонки в колл-центр будут бесплатными», - отметил Жорабек Дауренов.