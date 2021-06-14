Как пройдут выпускные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году в рамках выпускного вечера состоится только вручение аттестатов выпускникам школ. Пышные мероприятия с организацией праздничных столов в школе, кафе, ресторанах, привлечением артистов и тамады, прокатом автомобилей запрещены из за эпидемиологической обстановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди выпускников и преподавателей объектов образования рекомендует не допускать проведения выпускных вечеров.

«Напоминаем, в период ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции COVID-19 выпускникам организаций образования (школы, колледжи, высшие учебные заведения, дошкольные организаций) запрещается проведение выпускных вечеров, так как это является массовым мероприятием. Однако для выпускников разрешено проведение мероприятий по вручению аттестатов на открытом воздухе с ограничением количества участников вне зависимости от зон, без проведения других мероприятий», - говорится в сообщении.

Для этого существуют несколько условий:

Первое: каждая выпускная группа организует отдельное мероприятие, при этом на территории одного объекта образования может находиться только одна выпускная группа.

Второе: торжественные мероприятия необходимо проводить поэтапно. Время проведения мероприятий не должно превышать 45 минут. Интервал между группами должен составлять не менее 30 минут.

Третье: кроме самих выпускников, в торжественном мероприятии могут принимать участие не более одного родителя или опекуна (с каждым выпускником), а также не более шести человек из преподавательского состава объекта образования.

Четвертое: лица, находящиеся на карантине (близкий контакт с больным КВИ, больной КВИ) не должны присутствовать на мероприятии.

Пятое: не допускается скопление людей, гостей (родители, близкие родственники, опекуны и так далее) на территории школы.

Шестое: по завершении торжественного мероприятия запрещается проводить массовые гуляния на улице, в кафе, ресторанах.

Седьмое: по окончании мероприятия необходимо провести влажную уборку в помещениях объектов образования с применением дезинфицирующих средств.

Ответственность за здоровье выпускников, сотрудников, угрозу возникновения и распространения коронавирусной инфекции несет руководитель объекта образования. В целях охраны здоровья населения необходимо проявить гражданскую сознательность и придерживаться существующих ограничительных мер.