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Как пройдут выборы в президенты Казахстанской федерации футбола

12 Февраля 2022 12:16
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Как пройдут выборы в президенты Казахстанской федерации футбола

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин рассказал о предстоящих выборах на должность президента КФФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

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– Очередная выборная XXI конференция КФФ состоится 28 февраля 2022 года в городе Нур-Султан.

7 февраля истек срок подачи заявок на выдвижение кандидатов от членов КФФ. Затем согласно избирательному регламенту КФФ все поступившие документы были переданы на рассмотрение избирательному комитету. 10 февраля на заседании избирательного комитета были зарегистрированы кандидаты для участия в выборах на пост президента КФФ.

Выборы президента согласно требованиям Устава КФФ пройдут путем тайного голосования. Каждый член КФФ имеет один голос. Для победы в выборах кандидату необходимо набрать большинство голосов (половина голосов плюс один). В случае, если ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов в первом туре голосования, будет назначен второй тур. Во втором туре голосования примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Для победы во втором туре голосования необходимо набрать большинство голосов.

«В работе конференции примут участие делегаты от членов ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола», а также члены исполнительного комитета КФФ. По традиции мы пригласим на конференцию наших коллег из ФИФА и УЕФА, которые выступят в качестве наблюдателей от международного футбольного сообщества», - сообщил Азамат Айтхожин.



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#Спорт   #Футбол  
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