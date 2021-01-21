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    16:55, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Как пройдут отчетные встречи акимов в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отчетные встречи акимов перед населением пройдут в онлайн-режиме на официальных страницах акиматов в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отчет акима области Кумара Аксакалова запланирован на 12 февраля. Встреча с населением пройдёт в онлайн-формате на официальном сайте акимата области www.gov.kz/memleket/entities/sko и в социальных сетях Facebook и Instagram. Прямая трансляция выступления акима области будет вестись на областных телеканалах. Начало – в 11:00 часов.

    С 11:00 до 12:00 часов будет работать сall-centr 8 (7152) 35-00-07. Вопрос акиму области можно задать по телефону 8 (7152) 34-02-04 или на аккаунте Qumar Aqsaqalov в социальных сетях Facebook и Instagram.

    «Для сбора вопросов, замечаний и предложений во всех акиматах районов и города Петропавловска, в областном акимате установлены специальные ящики. Сбор вопросов, замечаний и предложений в социальных сетях и специальных ящиках завершится 9 февраля», - проинформировали в пресс-службе акима области.

    Аким Петропавловска Булат Жумабеков отчитается перед жителями города 5 февраля с 11:00 до 12:00 часов. Прямой эфир можно посмотреть на странице

    https://www.facebook.com/sluzba13.

    По информации пресс-службы акима Петропавловска, предложения, замечания, вопросы и отклики горожане могут оставить 1-2 февраля Telegram-боту «Отчетная встреча 2021» https://t.me/Otchetnye_vstrehy_2021bot.

    «В день проведения встречи на период онлайн-трансляции с 11:00 до 12:30 часов будут работать специальная справочная служба в Ситуационном центре «Ikomek» с телефоном 109, WhatsApp 8 747 982 06 37 и Telegram-бот «Отчетная встреча 2021». Предложения и замечания будут рассматриваться только при условии обязательного указания фамилии, имени, отчества, домашнего адреса и контактного телефона обращающегося», - сообщили в пресс-службе.


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