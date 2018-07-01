Как пройдут Дни Астаны в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - О том, как пройдут Дни Астаны в Шымкенте, рассказали в администрации мегаполиса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках Дней Астаны с 28 по 30 июля в Шымкенте пройдёт ряд праздничных мероприятий. Так, в течение трёх дней в музее изобразительных искусств все желающие смогут посетить выставку «С любовью, Астана».

28 июля на сцене русского драматического театра будет представлена историческая драма Каната Жунисова «Сакен Сункар», а 29 июля - элегия «Шамши» Серика Тургынбекулы.



С 28 по 30 июля в «Онтустик цирке» пройдут представления, а 28 июля в концертном зале «Туркестан» состоится гала-концерт «С любовью из Астаны», а 29 июля - концерт «Елордадан елге сәлем! Алпамыс».



29 июля на Центральном стадионе имени Кажымукана состоится матч по кикбоксингу между сборными Астаны и Шымкента.



30 июля гала-концерт «С любовью из Астаны» пройдёт в концертном зале МКТУ в Туркестане.