Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 22 °С
Алматы: 22 °С
USD 346.15 EUR 402.33
RUB 5.49 CNY 50.64
Скачать

Как пройдут Дни Астаны в Шымкенте

27 Июля 2018 21:37 81
Поделиться:
Как пройдут Дни Астаны в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - О том, как пройдут Дни Астаны в Шымкенте, рассказали в администрации мегаполиса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Глава государства присутствует на праздничном гала-концерте
В Кокшетау отпраздновали 20-летний юбилей столицы Главы государств СНГ поздравляют с юбилеем Астаны

В рамках Дней Астаны с 28 по 30 июля в Шымкенте пройдёт ряд праздничных мероприятий. Так, в течение трёх дней в музее изобразительных искусств все желающие смогут посетить выставку «С любовью, Астана».

28 июля на сцене русского драматического театра будет представлена историческая драма Каната Жунисова «Сакен Сункар», а 29 июля - элегия «Шамши» Серика Тургынбекулы.

С 28 по 30 июля в «Онтустик цирке» пройдут представления, а  28 июля в концертном зале «Туркестан» состоится гала-концерт «С любовью из Астаны», а 29 июля - концерт «Елордадан елге сәлем! Алпамыс».

29 июля на Центральном стадионе имени Кажымукана состоится матч по кикбоксингу между сборными Астаны и Шымкента.

30 июля гала-концерт «С любовью из Астаны» пройдёт в концертном зале МКТУ в Туркестане.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: 20-летие Астаны, Шымкент,
Поделиться:

Автор:

Сайра Амантаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив