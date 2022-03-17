Как пройдет празднование Наурыза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Жителей и гостей мегаполиса ожидают концерты отечественных артистов, национальные состязания, театральные постановки и шоу.

Основные из них пройдут 21 марта с 11.00 до 17.00 на улицах Панфилова, Жибек жолы и Толе би, где будет установлено более 50 архитектурных форм и инсталляций. На пешеходных улицах будут расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.

На небольшой сцене на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра с 11.00 до 17.00 с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа Дианы Шараповой и цирковой артист Мурат Мутурганов.

На улице Жибек жолы с 11.00 до 17.00 запланированы концертная программа «Алматы Әуендері» международного детского фестиваля «Бозторгай», а также выступления диджеев, творческой молодежи и интерактивы со зрителями.

На площади перед театром традиционного искусства «Алатау» с 12.00 до 17.00 будет организована концертная программа, показ национальных традиций, с 16.00 начнется вечерний концерт.

Главный концерт состоится 21 марта на площади «Астана» у здания КБТУ в 12.00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов-кобыза, барабанов и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры. Специально для шоу была написана музыкальная этно-фольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примут участие более 500 артистов. Одновременно на сцене будут выступать свыше 100 человек.

В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Диная, Ардак Балажанова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Ерболат Чалдыбеков, Али Окапов, «KeшYou», шоу-балет «Блокбастер», ансамбль домбристов, ансамбль танца «Салтанат», группа «Сарын», струнный квартет «Filigram» и другие.

Наряду с театральными постановками будут представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор «Бозторғай» исполнит песню «Мир во всем мире» на казахском и русском языках, написанную специально к Наурыз.

21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО «Қазақ әуендері» планируется концертная программа с участием столичных артистов.

Для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города. В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12.00 до 17.00 в парке им. М. Ганди.

В Ауэзовском концертная программа пройдет 21 марта с 11.00 до 15.00 на площади перед акиматом Ауэзовского района.

В Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11.00 до 14.00 на площади перед театром традиционного искусства «Алатау».

В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11.00 до 13.00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center.

В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11.00 до 14.00 в парке «Гүлдер».

В Медеуском районе концертная программа запланирована на 20 марта с 11.00 до 15.00 на площади перед Академией наук РК.

В Турксибском районе программа «Көктем шақырады» намечена на 20 марта с 12.00 до 15.00 в парке им. С. Сейфуллина.

В Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11.00 до 15.00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз).

На время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охраны общественного порядка. При возникновении необходимости полицейскими будут проводиться осмотры в целях выявления запрещенных предметов.