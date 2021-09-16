Как пройдет празднование Дня города в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел рабочее совещание по вопросам организации празднования Дня города, которое ежегодно отмечается алматинцами в третье воскресенье сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году разрабатывались два варианта проведения мероприятий к Дню городу, в частности в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации предусматривались офлайн- и онлайн-мероприятия.

Руководитель городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач мегаполиса Ж. Бекшин сообщил, что за прошедшие сутки в Алматы выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, прирост составил 0,49%. Продолжает нарастать удельный вес «симптомных» больных, составив на 9 сентября 96%. Таким образом, динамика пандемии нестабильная. В этой связи санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции не могут быть ослаблены, в т.ч. с учетом Дня города.

Кроме того, среди субъектов предпринимательства продолжается регистрация случаев нарушения установленных требований эпидемиологической безопасности. Только за период с 9 по 12 сентября т.г. выявлено 34 факта нарушения карантинных мер со стороны юридических лиц, в т.ч. несоблюдение масочного режима. Риск заражения будет увеличен в случае массовых мероприятий.

Подводя итоги совещания, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации и продолжения нахождения города Алматы в «красной» зоне принято решение перевести проведение всех культурных мероприятий в онлайн-режим. Отменены все офлайн культурно-зрелищные и развлекательные массовые мероприятия.

В то же время в рамках празднования Дня города в Алматы будет открыт ряд объектов, среди которых скверы и парки, детские сады и новые корпусы к школам, малообеспеченным и многодетным семьям вручат ключи от квартир и т. д. Вакцинированные горожане при строгом соблюдении карантинных ограничений смогут принять участие в социальных и благотворительных акциях.

Празднование Дня города не должно привести к заражению жителей и гостей мегаполиса. В этой связи мониторинговыми группами совместно с департаментом полиции с 19 сентября т.г. и в течение последующей недели будут усилены меры по контролю над соблюдением установленных ограничений. Наряду с этим акиматами районов с привлечением волонтерских организаций будет выстроена работа санитарных постов и патрулей в местах скопления людей. Также управлением общественного здоровья города будет продолжена работа по расширению охвата вакцинацией, для удобства горожан будут работать передвижные прививочные пункты.