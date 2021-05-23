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    01:24, 23 Май 2021 | GMT +6

    Как пройдёт последний звонок в столичных школах?

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 мая в столичных школах пройдет традиционный последний звонок. Для учащихся 1-10 классов мероприятие проведут в онлайн-формате, для выпускников школ – на открытом воздухе во дворах учебных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Как сообщили в столичном управлении образования, для учащихся 1-10 классов последний звонок пройдет онлайн в форме классного часа.

    Для выпускников 11 классов мероприятие проведут в традиционном формате на открытом воздухе, во дворе школ в соответствии с рекомендациями Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана.

    При этом будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Нанесены разметки для обеспечения дистанции на территории и в здании школы, участие в церемонии может принять не более одного из родителей или законных представителей выпускников, а также не более 6 лиц из преподавательского состава школы. Будут обеспечены масочный режим и соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками мероприятия.

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