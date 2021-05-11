Как пройдет последний звонок в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК рассказали, как пройдет последний звонок в школах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году последний звонок во всех школах будет проведен традиционно 25 мая.

«Учитывая ограничительные меры, будет предложено несколько форматов проведения. Во-первых, для 9-х и 11-х классов и в школах, где обучаются до 300 человек, а также работающие до сегодняшнего дня в штатном режиме школы, могут провести традиционно на открытом воздухе. Также предложено проведение мероприятия в двух форматах: в классе и онлайн. Если будет нужно, то может быть проведен в классах. А в школах, которые обучают дистанционно, последний звонок будет организован онлайн», – сказала вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в ходе аппаратного совещания Минобразования.

«В целом, основная цель проведения последнего звонка – завершить определенный класс, перейти в следующий класс и начать летние каникулы. А для выпускников школ, для 9-х и 11-х классов состоятся выпускные мероприятия. В частности, в случае проведения последнего звонка в штатном режиме строгое соблюдение всех санитарных требований должно приниматься во внимание администрации школ. Количество родителей, которые идут с каждым учеником и с каждым выпускником, не должно превышать одного человека. Это позволяет соблюдать санитарные требования», – отметила Шолпан Каринова.

Также она объяснила, что в целях соблюдения педагогической этики (организовывать вручение подарков) принимать подарки любого рода админиcтрации школы и педагогам запрещено.

В ходе аппаратного совещания министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал организацию последнего звонка.

«Последний звонок прозвенит у нас 25 мая традиционно для выпускников 9-х и 11-х классов, которые преимущественно обучались офлайн с третьей четверти текущего учебного года. Мы планируем, что также пройдут офлайн и мероприятия, посвященные 25 мая с соблюдением строгих санитарных требований – последнему звонку, и вручение аттестатов, которое пройдет в середине июня текущего года. Соответственно, нам необходимо, чтобы директоры школ, отделы образования, управления образования организовали данные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. И очень важно (провести – прим. ред.) разъяснительную работу, особенно по итоговой аттестации», – подчеркнул министр.