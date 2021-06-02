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    15:47, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Как пройдет перепись населения в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области началась перепись населения. Об особенностях переписи этого года рассказала руководитель департамента Бюро национальной статистики Марал Нуржаупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге М. Нуржаупова обратилась к жителям региона с просьбой с пониманием отнестись к мероприятию, оказать содействие интервьюерам и самостоятельно пройти анкетирование в режиме online.

    «В регионе создали отдел из трех человек и по трудовому договору приняты 47 уполномоченных. Непосредственно для проведения 1-го этапа приняты 246 инструкторов-контролеров и интервьюеров. В среднем, нагрузка на одного интервьюера - 1200 жилых и нежилых зданий. Оплата в среднем по договору возмездного оказания услуг будет составлять 83 тысячи тенге. Проведено обучение инструкторов и интервьюеров с использованием планшетных устройств в информационным модуле АРМ «Районирование». На 2-м этапе планируется привлечь 742 человека. Нагрузка на одного интервьюера для 2-го этапа – опрос 833 человек», - сообщила М. Нуржаупова.

    Первый этап переписи – с 1-го по 30-е июня - включает в себя обход всех жилых и нежилых помещений. Интервьюер должен составить списки жилищ, жилых домов и нежилых помещений в границах своего регистрационного участка, уточнить количество постоянно проживающего населения в каждом из них и внести необходимые изменения в картографический материал. Затем эти сведения вносят в электронную базу.

    «Для проведения переписи населения с использованием планшетов разработан информационный модуль «Районирование». Уточнение списков жилых домов и количества проживающих в них людей послужат базой на 2-м этапе переписи для равномерного распределения численности населения в соответствии с нормами нагрузки на переписной персонал и обеспечения полноты учета населения в целом», - рассказала М. Нуржаупова.

    Второй этап – с 1-го сентября по 15-е октября – пройдет в режиме онлайн. В этот период каждый житель области может самостоятельно пройти анкетирование на сайте sanaq.gov.kz. При завершении анкетирования придет сообщение на каждого члена семьи, которые необходимо сохранить. Далее - с 1-го по 30-е октября - пройдет сплошной обход населения. Всех, кто не прошел онлайн-перепись, опросят интервьюеры.

    Чтобы избежать мошенничеств в период переписи, в департаменте рекомендуют обратить внимание на внешний вид и документы интервьюеров. У каждого есть удостоверение, заверенное печатью департамента Бюро национальной статистики, в холодное время года - шарф и портфель синего цвета с изображением логотипа переписи населения.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Перепись населения Общество
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