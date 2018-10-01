Как пройдет перепись населения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В предстоящем году планируется проведение национальной переписи населения в Казахстане. Как будет проходить эта процедура в Алматы рассказал руководитель департамента статистики Баглан Каргулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке Региональной службы коммуникаций Баглан Каргулов выступил с отчетом по официальной статистике города за 2018 год. По его словам, как показывает данные его ведомства, демографическая ситуация Алматы стабильная, показатели улучшается год за годом.

«В ноябре 2019 года в Казахстане планируется проведение национальной переписи населения. Перепись будем проводить методом самозаполнения с использованием Интернета в онлайн-режиме и методом опроса через портативно-вычислительные устройства - планшеты. В обоих методах респондент будет иметь возможность ответить за себя и всех членов домохозяйства на вопросы переписных листов. Интернет-опрос будет начат с момента начала переписи, с 1 до 15 ноября включительно. Вход будет осуществляться через веб-сайт SANAQ», - в своем отчете руководитель департамента статданных.

В труднодоступных районах перепись начнется с помощью планшета за месяц до начала переписи.

«Одновременно с интернет-опросом с 1 ноября по 30 ноября будет начат сплошной обход интервьюерами (переписчиками) с планшетами и сбор данных в онлайн и оффлайн режимах, в том числе и прошедших интернет-опрос. По итогам проведения переписи населения с 1 декабря по 9 декабря 2019 года в целях проверки собранных сведений будет проведен контрольный обход опрошенного населения. Моментом учета населения устанавливается 00:00 часов с 31 октября на 1 ноября 2019 года, при этом переписи не подлежат дети, родившиеся после момента учета, и респонденты, умершие до этого момента», - отметил Баглан Каргулов.

Кроме того, в своем отчете он сообщил, что численность населения города по состоянию на 1 сентября 2018 года составила 1 млн. 839 тыс. человек и увеличилась по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 3,2%. Доля населения Алматы в общей численности населения республики составила 10% и в сравнении с другими регионами уступает только Алматинской (11,1%) и Северо-Казахстанской (10,7%) областям.

Общий прирост населения за январь-август 2018 года составил 36 936 человек, в котором доля естественного прироста занимает 38,5% (14,2 тыс. человек), миграционного - 61,5% (22,7 тыс. человек). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года естественный прирост населения увеличился на 4,8%, а миграционный на 27%.

Также ожидаемая продолжительность жизни населения города Алматы за период независимости Казахстана увеличилась почти на 8 лет, с 68 до 76 лет (по РК - 75 лет). Следует отметить, что продолжительность жизни женщин (79,2 лет) гораздо выше, чем у мужчин (72 года). В период с января по август 2018 года, в сравнении с соответствующим периодом с 2017 года, наблюдается увеличение рождаемости на 4,7%. Коэффициент рождаемости на 1000 населения за январь-август 2018 года составил 18,1%.