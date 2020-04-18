Как пройдет Пасха в условиях карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приближается Пасха, которая на протяжении многих лет является одним из главных религиозных праздников казахстанских христиан. О том, как пройдет Пасха в условиях режима ЧП по стране и карантина во многих городах Казахстана, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти дни из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в храмы. К огромному сожалению, праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретят дома, в условиях вынужденной самоизоляции. Но будем помнить: у истинно верующего сердца радость Пасхи никто отнять не может. Совместная домашняя молитва, чтение духовной литературы и, наконец, просмотр трансляций богослужения помогут нам приобщиться к Празднику праздников», - обратился к верующим митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Тем не менее, верующие не останутся без традиционных служб – он напомнил, что в пасхальную ночь на телеканале «Первый Канал Евразия» будет проведена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы.

Что касается областей, то там, по словам митрополита, пройдут трансляции пасхальных богослужений из главных храмов всех епархий Казахстана

О том, что пандемия коронавирусной инфекции внесет свои коррективы в празднования ближайших религиозных праздников, стало известно еще в начале апреля.

«Мы должны понимать, что в сложившейся ситуации на первое место выходит безопасность и здоровье наших граждан. В этой связи просим руководителей религиозных этнокультурных объединений и всех граждан отнестись с пониманием в период праздников и строго соблюдать режим карантина. Религиозным организациям рекомендуется провести праздничные службы в онлайн-режиме посредством современных средств коммуникаций», - разъяснил ситуацию министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

Прежде всего, министр отметил, что, прежде всего, «все эти праздники имеют огромное значение для многих граждан нашей страны и Правительство с глубоким уважением относится к духовным и религиозным чувствам верующих».

«Однако пандемия опасного вирусного заболевания представляет серьёзную угрозу здоровью и жизни всех без исключения. И именно поэтому государства во всём мире предпринимают беспрецедентные противоэпидемические меры жёсткого карантина и изоляции людей. Ограничены все мероприятия коллективного характера, в том числе религиозные. В первую очередь это сделано потому, что предстоящие праздники предполагают богослужение в храмах, праздничные трапезы, встречи с родными и близкими, проведение памятных ритуалов и посещений мест захоронений», – добавил министр.

Так выглядит календарь христианских праздников в 2020 году.