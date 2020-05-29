Как пройдет набор в профтехколледжи: мнения специалистов разделились

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК начало реализацию поручений Президента РК касательно профессионально-технического образования. Об этом заявила вице-министр образовния РК Шолпан Каринова в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В основном руководители профтехколледжей представили в Министерство образования три предложения. Некоторые считают необходимым поменять систему тестирования при поступлении. Некоторые предлагают зачислять в колледжи по средним баллам ЕНТ в текущем году. Кто-то считает правильным оставить прежний формат поступления. Все эти поднимаемые вопросы связаны с нынешней санитарно-эпидемиоологической ситуацией. В первую очередь, все мы должны позаботиться о здоровье наших детей», - сказала Шолпан Каринова.

Она напомнила о поручениях Главы государства по данному вопросу.

«Глава государства поручил на местах уделить большое внимание профессионально-техническому образованию и увеличить государственый заказ в этом направлении. Важно уделить особое внимания детем из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей. Министерство принялось за выполнение данных поручений. Совместно с колледжами были разработаны планы и началась работа по их реализации», - добавила Шолпан Каринова.