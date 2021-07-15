Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Как пройдет Курбан айт в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Июля 2021, 15:34
Как пройдет Курбан айт в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проходить молитва в Курбан айт, рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие соотечественники, искренне поздравляю всех с наступающим великим праздником Курбан айт, которого ждут все мусульмане. Айт кабыл болсын! Желаю мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Иншалла, Курбан айт начнется 20 июля. Священный для всего мусульманского мира праздник Курбан айт проводится в нашей стране 20, 21 и 22 июля текущего года», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в СЦК.

По словам Верховного муфтия, в исламе первые 10 дней месяца считаются священными днями. 20 июля – первый день праздника Курбан айт.

«20 июля текущего года на территории республики в 7 часов с соблюдением требований строгих санитарных норм в «желтой», «зеленой» зонах будет совершен 10-минутный Курбан-айт намаз. Тем не менее, чтение Курбан-айт-молитвы в «красной» зоне осуществляется в соответствии с постановлением местного государственного санитарного врача», - отметил спикер.

«В этой связи, имамы-представители ДУМК по проведению Курбан-айт намаза совместно с главными санитарными врачами будут проводить специальные брифинги. Просим строго соблюдать меры безопасности, не задерживаться во дворе мечетей после окончания айт - намаза», - заключил верховный муфтий.


Религия   Здравоохранение   Безопасность   Общество   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Важное из визита Президента в Алматы
Важное из визита Президента в Алматы
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области