Как пройдет Курбан айт в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проходить молитва в Курбан айт, рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие соотечественники, искренне поздравляю всех с наступающим великим праздником Курбан айт, которого ждут все мусульмане. Айт кабыл болсын! Желаю мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Иншалла, Курбан айт начнется 20 июля. Священный для всего мусульманского мира праздник Курбан айт проводится в нашей стране 20, 21 и 22 июля текущего года», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в СЦК.

По словам Верховного муфтия, в исламе первые 10 дней месяца считаются священными днями. 20 июля – первый день праздника Курбан айт.

«20 июля текущего года на территории республики в 7 часов с соблюдением требований строгих санитарных норм в «желтой», «зеленой» зонах будет совершен 10-минутный Курбан-айт намаз. Тем не менее, чтение Курбан-айт-молитвы в «красной» зоне осуществляется в соответствии с постановлением местного государственного санитарного врача», - отметил спикер.

«В этой связи, имамы-представители ДУМК по проведению Курбан-айт намаза совместно с главными санитарными врачами будут проводить специальные брифинги. Просим строго соблюдать меры безопасности, не задерживаться во дворе мечетей после окончания айт - намаза», - заключил верховный муфтий.