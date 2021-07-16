Как пройдет Курбан айт в Актюбинской области – постановление главного санврача

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области о запрете проведения мусульманского праздника Курбан айт в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области постановил запретить проведение массовых, праздничных и семейных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей.

Кроме того, запрещена деятельность скотофуражных рынков в дни мусульманского праздника Құрбан айт с 20 по 22 июля 2021 года.

Согласно документу, необходимо:

- определить места для забоя скота и организовать процедуры жертвоприношения в онлайн формате;

- убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей;

- для проведения термометрии всего персонала убойных цехов привлечь медицинского работника с занесением результатов в журнал;

- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. Допуск работников осуществлять при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала работы или документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние убойных цехов, отвечающее требованиям ветеринарно-санитарных норм, исправное состояние инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализации, вентиляция);

- при входе установить дезинфицирующий коврик;

- обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим в убойных цехах;

- для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

- обеспечить персонал специальной одеждой, запасом одноразовых медицинских масок, перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа), кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

- обеспечить санитарные узлы убойных цехов проточной горячей и холодной водой, жидким мылом, электросушилками для рук или одноразовыми салфетками и кожными антисептиками;

- обеспечить наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств, масок, перчаток и антисептиков;

- обеспечить достаточным количеством холодильного оборудования для хранения туш и транспортировку их до места назначения в рефрижераторах.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.