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    16:47, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Как пройдет Курбан айт в Актюбинской области – постановление главного санврача

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области о запрете проведения мусульманского праздника Курбан айт в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач Актюбинской области постановил запретить проведение массовых, праздничных и семейных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей.

    Кроме того, запрещена деятельность скотофуражных рынков в дни мусульманского праздника Құрбан айт с 20 по 22 июля 2021 года.

    Согласно документу, необходимо:

    - определить места для забоя скота и организовать процедуры жертвоприношения в онлайн формате;

    - убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей;

    - для проведения термометрии всего персонала убойных цехов привлечь медицинского работника с занесением результатов в журнал;

    - не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. Допуск работников осуществлять при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала работы или документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19;

    - обеспечить надлежащее санитарное состояние убойных цехов, отвечающее требованиям ветеринарно-санитарных норм, исправное состояние инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализации, вентиляция);

    - при входе установить дезинфицирующий коврик;

    - обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим в убойных цехах;

    - для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

    - обеспечить персонал специальной одеждой, запасом одноразовых медицинских масок, перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа), кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

    - обеспечить санитарные узлы убойных цехов проточной горячей и холодной водой, жидким мылом, электросушилками для рук или одноразовыми салфетками и кожными антисептиками;

    - обеспечить наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств, масок, перчаток и антисептиков;

    - обеспечить достаточным количеством холодильного оборудования для хранения туш и транспортировку их до места назначения в рефрижераторах.

    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Актюбинская область
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