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Как пройдёт Крещение в условиях пандемии в Карагандинской области

14 Января 2021 20:07
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Как пройдёт Крещение в условиях пандемии в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Окунание на Крещение в прорубь не является церковной традицией. Об этом рассказал на брифинге на YouTube-канале SARYARQA благочинный Карагандинского церковного округа Александр Угольков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятий по освящению купелей в области в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации не будет. Соответственно, не будет и массовых купаний в проруби.

При этом освящение воды пройдёт на территории всех храмов. После службы в районе полудня 18 января уже можно приходить за водой. Девятнадцатого января воду можно набрать в течение дня - с 08.00 и до вечера. Раздача пройдёт на улице.

Запрета на посещение церквей нет. Согласно рекомендации главного санитарного врача Карагандинской области, основными требованиями являются соблюдение масочного режима и социальной дистанции как для священнослужителей, так и для населения.

«Окунание в прорубь - народная традиция. Для неподготовленных людей это может быть опасно. Спасительным является любовь и забота друг о друге. Раньше существовал обычай посещать в этот день тех, кто нуждается в помощи, и дарить им радость праздника. Сделайте и вы в этот день что-нибудь доброе, чтобы праздник не прошёл зря», - сказал протоирей Александр Угольков.

Жителей Карагандинской области просят с пониманием отнестись к вынужденной мере по отмене массовых крещенских купаний.


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#Карагандинская область   #Религия   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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