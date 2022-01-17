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Как пройдёт Крещение в Карагандинской области

17 Января 2022 19:37
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Как пройдёт Крещение в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области из-за сложной эпидемиологической обстановки на Крещение запрещено оборудование купелей и, соответственно, купание в прорубях. Освящение воды состоится на территории всех храмов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Раздача воды будет организована на открытом воздухе у церквей. Горожане могут прийти за ней 18 января с 11:00 до 20:00 и 19 января с 11:00 в течение всего дня. В сельских районах о времени раздачи воды можно узнать в местных храмах. Их контакты есть на сайте Карагандинской епархии eparhia.kz .

Соблюдать противоэпидемиологические меры во время Крещения на брифинге в Региональной службе коммуникаций призвал секретарь Карагандинской и Шахтинской епархии Православной церкви Казахстана Дмитрий Патрикеев.

«19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление, – один из важнейших христианских праздников. Многие считают важным для себя окунуться в прорубь. Это народный обычай. В этом году праздник пройдёт с учётом требований санитарных норм. К сожалению, освящения водоёмов не будет, следовательно, не будет и купания. Безусловно, всем нам уже надоел карантин и хочется жить нормальной жизнью. Но в Казахстане началась новая волна вирусной инфекции, поэтому нам важно беречь себя и близких», – отметил Дмитрий Патрикеев.

Во избежание чрезвычайных ситуаций вблизи водоёмов в Крещение будут организованы дежурства сотрудников ДЧС и других служб.


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#Карагандинская область   #Религия   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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