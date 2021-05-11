Как пройдет итоговая аттестация для выпускников казахстанских школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала, как пройдет итоговая аттестация для выпускников школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для учащихся 9 и 11 классов в этом году проводится итоговая аттестация. Сокращено количество итоговой аттестации, то есть, для учеников 9 класса будет проводится по 3 предметам и для 11 класса - по 4 предметам. На основе итоговой аттестации после окончания 9 класса получают «Аттестат об основном общем образовании», а 11 класса - «Аттестат о среднем общем образовании», - сказала Шолпан Каринова во время аппаратного совещания Минобразования.

По ее словам, первый экзамен для обучающихся 9 классов будет проведен 28 мая в зависимости от языка обучения. В этой связи согласно изменениям, внесенным в обновленное содержание образования, ученики 9 классов пишут эссе. Время проведения экзамена составляет два часа.

Второй экзамен будет проходить 3 июня по предмету Алгебра. Общее количество заданий составляет 15 (10 тестовых заданий и 5 задач/примеров). Максимальный балл – 30. Время выполнения составит 3 часа.

Следующий экзамен (5 июня) проводится в зависимости от второго языка обучения (Казахский язык и литература в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения русский язык и литература в классах с казахским языком обучения). Здесь на предлагаемое задание отводится два часа.

«Что касается учеников 11 класса, то они сдают четыре экзамена. 1 июня экзамен по языку обучения проводится в письменной форме. Время его проведения составляет три часа. Кроме того, 4 июня будет письменный экзамен по алгебре, время которого займет 5 часов. Также 7 июня для выпускников будет проведен тест по Истории Казахстана. А 10 июня будет экзамен по второму языку обучения», - объяснила вице-министр.







