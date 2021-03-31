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    18:13, 30 Март 2021 | GMT +6

    Как пройдет ЕНТ-2021, разъяснили в Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе подготовки к Единому национальному тестированию рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе аппаратного совещания ведомства в онлайн-режиме Мирас Дауленов напомнил, что в текущем году ЕНТ будут проводиться в электронном формате.

    «С 10 марта по 10 апреля ЕНТ будет проводиться на платной основе. В нем претенденты могут принять участие один раз, а с 15 апреля по 30 июня ЕНТ будут проводиться бесплатно, здесь претенденты имеют возможность сдать ЕНТ два раза. Они смогут принять участие в распределении образовательных грантов», - сказал Мирас Дауленов.

    В целом, по словам вице-министра, в ЕНТ с апреля по июнь планируется участие 120 тысяч выпускников текущего года.

    «С учетом двух попыток всего будет участвовать 240 тыс человек, будут использованы 555 тыс мест», - уточнил Мирас Дауленов.


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