Как пройдет ЕНТ-2021, разъяснили в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе подготовки к Единому национальному тестированию рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе аппаратного совещания ведомства в онлайн-режиме Мирас Дауленов напомнил, что в текущем году ЕНТ будут проводиться в электронном формате.

«С 10 марта по 10 апреля ЕНТ будет проводиться на платной основе. В нем претенденты могут принять участие один раз, а с 15 апреля по 30 июня ЕНТ будут проводиться бесплатно, здесь претенденты имеют возможность сдать ЕНТ два раза. Они смогут принять участие в распределении образовательных грантов», - сказал Мирас Дауленов.

В целом, по словам вице-министра, в ЕНТ с апреля по июнь планируется участие 120 тысяч выпускников текущего года.

«С учетом двух попыток всего будет участвовать 240 тыс человек, будут использованы 555 тыс мест», - уточнил Мирас Дауленов.