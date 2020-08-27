Как пройдет 1 сентября в школах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия будут организованы первого сентября в школах, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Первое сентября пройдет, будут организованы мероприятия. Здесь два подхода. У нас есть дети, которые будут обучаться в дежурных классах и первого числа будут находиться в школах, – для них один формат. Для тех, кто будет обучаться дистанционно, - другой формат», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Министр пояснил, что общешкольных линеек не будет.
«Будут проводиться классные часы в каждом классе. Если дети обучаются в дежурных классах, то учитель проведет классный час и все необходимые мероприятия. Если дети обучаются дистанционно, то для того, чтобы провести классный час, необходимости приходить в школу нет. Он будет проведен дистанционно», - добавил Асхат Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, что 1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки.
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