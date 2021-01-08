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Как проявляют себя политические партии Казахстана - мнение эксперта

Автор:  
Акбота Кузекбай
8 Января 2021, 14:33
Как проявляют себя политические партии Казахстана - мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор центра актуальных исследований «Альтернатива», член НСОД Андрей Чеботарев рассказал, насколько активно участвуют в выборном процессе политические партии и как они себя позиционируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно в парламентских и местных выборах участвуют пять из шести официальных зарегистрированных политических партий. Общенационально социал-демократическая партия отказалась от участия в выборах. В связи с этим в экспертных и медийных кругах идут дискуссии о том, что раз оппозиция не участвует в выборах, значит выбор нельзя считать конкурентным. Здесь можно подискутировать, потому что в прошлом году была упразднена Общенациональной коалиция демократических сил «Казахстан 2050». Эта коалиция действовала при партии Nur Otan, туда входили все политические партии, которые участвуют сегодня в выборах. Уже тот факт, что такая коалиция прекратила свою деятельность задолго до выборов говорит о том, что теперь, в принципе, ничто не связывает данные партии как потенциальных партнеров, политических союзников. Каждый сам за себя», - отметил он.

Андрей Чеботарев подчеркивает, что практически вся система выборности представительных органов власти всех уровней переведена на пропорциональную основу. И это, по словам эксперта, только усиливает конкурентный потенциал политических партий.

Как отмечает директор Центра актуальных исследований, партии активно участвуют не только в парламентских, но в выборах маслихатов. По его словам, есть большое количество списков в маслихаты.


Политические партии   Общество   Выборы-2021  
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