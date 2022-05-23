23 Мая 2022 03:15

Как провожают на пенсию пожарных в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С почетом на заслуженный отдых в Жамбылской области проводили пожарного-спасателя, младшего сержанта гражданской защиты, героя событий ЧС в Байзакском районе 2021 года - Бакыта Есенкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, руководство и коллектив Пожарной части №8 села Сарыкемер Байзакского района с честью и достоинством проводили на пенсию лучшего специалиста своего дела, в трудовой книжке которого только две записи – о принятии на работу в пожарную часть №8 села Сарыкемер и о выходе на пенсию из этой же части.

Бахыт Есенкулов отправился на заслуженный отдых, соблюдая все пожарные традиции.

«Церемония проводов пожарных на пенсию оригинальная и интересная, - отметили в ведомстве. – После того, как новоиспеченный пенсионер попрощался с коллективом, его, выходящего из пожарной части, в сопровождении сирены пожарной машины провожают пожарными стволами с подачей воды из пожарных автоцистерн».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, Бакыт Есенкулов родился в 1977 году в Байзакском районе Жамбылской области. Проработав в органах гражданской защиты с 2004 года, он почти 20 лет своей жизни посвятил службе пожаротушения и вместе с коллегами спас немало жизней в схватке с огненной стихией.

Бакыт Есенкулов является одним из 48 героев-пожарных, пострадавших в результате взрыва на военном складе в Байзакском районе 26 августа 2021 года.

За годы службы он зарекомендовал себя как лучший специалист своего дела. Принимал участие в ликвидации многих крупных и масштабных пожаров и ЧС различного характера. Бакыт Есенкулов - образцовый наставник для молодых специалистов, отмечают коллеги.

За годы трудовой деятельности удостоен наград различного характера - медалями «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III, II, I степени, более полусотни поощрений. За самоотверженность и мужество, проявленные в трагедии в Байзакском районе, он награжден медалью «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».

В торжественной церемонии проводов на пенсию профессионала своего дела приняли участие все сотрудники противопожарного гарнизона Байзакского района. Коллеги пожелали ему счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия. Бакыт Есенкулов поблагодарил коллектив пожарной части, с которым он работал, пожелав своим боевым товарищам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия.