Как проводятся выборы депутатов Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан». Выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов. О том, как проводятся выборы депутатов Сената Парламента РК, МИА «Казинформ» решило напомнить читателям.

Отметим, всего в верхней палате Парламента 47 депутатов, 32 из них являются представителями от каждой из 14 областей и трех городов республиканского значения – Нур-Султана, Алматы и Шымкента (по два человека от каждой области или города). 15 депутатов Сената назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества.

Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. Каждые три года переизбирается половина сенаторов, то есть 16 человек. При этом их очередные выборы проводятся не позднее, чем за два месяца до окончания срока их полномочий.

Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты Сената Парламента РК

Лицо, имеющее гражданство РК, а также постоянно проживающее на территории республики не менее 10 лет, может участвовать в выборах депутатов Парламента, а лицо, достигшее возраста 30 лет, имеющее высшее образование и трудовой стаж не менее 5 лет, постоянно проживающее (не мене трех лет) в соответствующем регионе или городе – республиканского значения, столице республики, может быть избрано депутатом Сената Парламента РК

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в 18 часов по местному времени за месяц до дня проведения выборов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената проводится: на сессиях областного (городов республиканского значения и столицы), городского, районных маслихатов. Политические партии, иные общественные объединения через своих представителей в маслихатах предлагают кандидатуры в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут один кандидат.

В порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Сената может быть выдвинут депутат маслихата, а также гражданин, проживающий на территории соответствующей области, города республиканского значения или столицы республики.

Решение о выдвижении кандидата в депутаты Сената принимается большинством голосов от общего числа депутатов соответствующего маслихата.

Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты Сената

Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы республики, но не более чем 25% голосов выборщиков от одного маслихата.

Поддержка выборщиков удостоверяется сбором их подписей. При этом каждый из выборщиков вправе поставить свою подпись в поддержку только одного кандидата в депутаты Сената. Подпись после регистрации кандидата в депутаты Сената отзывается только на основании решения суда.

Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты Сената организуется доверенными лицами и оформляется подписными листами, выдаваемыми соответственно областной, городской (города республиканского значения или столицы республики) избирательной комиссией.

Каждый подписной лист должен иметь порядковый номер и включать в себя фамилию, имя, отчество кандидата и лица, собирающего подписи, личную подпись кандидата.

Заполненные подписные листы сдаются соответственно в областную, городскую (города республиканского значения и столицы республики) избирательную комиссию, которая в пятидневный срок осуществляет проверку достоверности собранных подписей с привлечением работников паспортных служб и оформляет соответствующий протокол.

В случае если в результате проверки достоверности подписей будет установлено, что свыше 1% собранных подписей являются недостоверными, кандидату в депутаты Сената отказывается в регистрации.

Регистрация кандидатов в депутаты Сената

Регистрация кандидатов в депутаты Сената осуществляется соответственно областными, городскими (города республиканского значения и столицы республики) избирательными комиссиями.

Кандидат в депутаты Сената до регистрации и после его проверки на соответствие предъявляемым Конституцией и настоящим Конституционным законом требованиям, а также проверки собранных в его поддержку подписей вносит на счет Центральной избирательной комиссии в качестве депозита избирательный взнос в пятнадцатикратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы. Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов кандидат избран депутатом Сената Парламента или по итогам голосования кандидат набрал не менее 5% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения, установленного в соответствии с настоящим Конституционным законом, в порядке и форме, установленных уполномоченным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Достоверность сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом), проверяется органами государственных доходов в течение 15 дней со дня регистрации кандидата.

При этом организации, получившие требования органов государственных доходов о представлении сведений о доходах и имуществе кандидата и его (ее) супруги (супруга), обязаны представить запрашиваемую информацию в течение четырех дней со дня получения требования.

Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18 часов по местному времени за 20 дней до дня выборов, если иное не установлено при назначении выборов.

Порядок проведения совместного заседания выборщиков по выборам депутатов Сената

Выборы депутатов Сената проводятся на совместном заседании выборщиков.

Совместное заседание правомочно, если на нем присутствует более 50% от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты соответственно области, маслихат города республиканского значения или столицы республики.

Голосование по выборам депутата Сената на совместном заседании считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% присутствующих выборщиков.

Председательствующим на совместном заседании является соответственно секретарь областного, городского (города республиканского значения и столицы республики) маслихата.

На совместном заседании выборщиков присутствуют председатель и члены соответственно областной, городской (города республиканского значения и столицы Республики) избирательной комиссии.

В помещении, где проводится совместное заседание выборщиков соответственно областной, городской (города республиканского значения и столицы республики) избирательной комиссией, организуется пункт для голосования по выборам депутата Сената.

Документом, удостоверяющим проведение совместного заседания по выборам депутатов Сената, является протокол совместного заседания, представляемый секретарем соответствующего маслихата соответственно областной, городской (города республиканского значения и столицы республики) избирательной комиссии.

Совместное заседание закрывается после оглашения председателем соответственно областной, городской (города республиканского значения и столицы республики) избирательной комиссией результатов голосования по выборам депутата Сената.

Подсчет голосов на выборах депутата Сената

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответственно областной, городской (города республиканского значения и столицы республики) избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования.

Областная, городская (города республиканского значения и столицы республики) избирательная комиссия по результатам голосования составляет протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената.

Установление и опубликование итогов выборов депутатов Сената

Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.