Как проводятся дезинфекционные работы в районах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начались дезинфекционные работы на общественных и социально-значимых объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал начальник службы радиационной, химической и биологической защиты войсковой части 68665 Дмитрий Ефимов, город Нур-Султан разделен на 7 секторов, в которых проводятся дезинфекционные работы.

«Ежедневно в нашей команде находятся до 20 человек. С утра проводится подготовка техники, личного состава, также приготовление дезинфицирующих растворов. Затем проводится общий инструктаж и выезжаем на выполнение поставленных задач. В каждом секторе имеется ответственный. В каждом секторе имеются определенные объекты, которые мы должны обрабатывать. Я отвечаю за объекты, которые находятся в старой части города. Другие группы, к примеру, работают в части торгово-развлекательных центров, аэропорта. Непосредственно я отвечаю за четвертый сектор, в котором находятся такие объекты для гражданского значения как продовольственные магазины, городские больницы, травматология, акиматы. Это такие места, в которых невозможно обеспечить прерывание работы», - пояснил Дмитрий Ефимов журналистам в ходе работы в столице.

Как отметил начальник службы, дезинфицирующее вещество эффективно действует против вируса.

«У нас применяются специальные дезинфицирующие средства («Рубеж»), разводится определенная концентрация. Средство убивает вирусы. Мы не работаем внутри объектов, потому что данный вид вещества предназначен только для обработки снаружи. Основные усилия сосредоточены на обработку тех мест, где проходит основная масса людей. К примеру, мы обрабатываем проходную часть (КПП), главный вход здания, стоянки», - проинформировал Д. Ефимов.

Он также рассказал, что для людей дезинфекционная обработка не вызывает опасность для здоровья. Деревья и почвы также не обрабатываются, чтобы не повредить флору и фауну.

«Мы готовы работать столько, сколько потребуется. Растворов, дезинфицирующих веществ хватает, люди обучены. Люди понимают важность поставленных задач. Сегодня уже второй день полноценной работы. Нам акимат предоставляет те объекты, которые мы должны обработать. Мы готовим 6 тонн дезинфицирующих средств, что вполне хватает на полный рабочий день», - подчеркнул начальник службы.

«В целом, да видим реакцию жителей. Люди проявляют интерес, что мы делаем. В этой связи хотел бы попросить, чтобы люди относились с пониманием, так как это делается в интересах наших граждан», - заключил Дмитрий Ефимов.