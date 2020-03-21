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Как проводятся дезинфекционные работы в аэропортах Казахстана
21 Марта 2020 12:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК показали, как проводятся дезинфекционные работы в аэропортах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook КГА.
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«Во всех аэропортах Казахстана введён усиленный дезинфекционный режим для профилактики распространения коронавируса», - отметили в КГА, приложив видео процесса обработки Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев специальными дезинфекционными средствами.
Ранее Казинформ рассказал, как в столице дезинфицируют общественные и социально значимые объекты.
Ключевые слова: Здравоохранение, Безопасность, Другие государственные органы, Коронавирус,
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