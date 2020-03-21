Как проводятся дезинфекционные работы в аэропортах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК показали, как проводятся дезинфекционные работы в аэропортах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook КГА.

«Во всех аэропортах Казахстана введён усиленный дезинфекционный режим для профилактики распространения коронавируса», - отметили в КГА, приложив видео процесса обработки Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев специальными дезинфекционными средствами.

Ранее Казинформ рассказал, как в столице дезинфицируют общественные и социально значимые объекты.