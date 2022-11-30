Как проводят санитарный обзор лесов в СКО

30 Ноября 2022, 13:33

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области лесхозы в течение года проводили лесопатологический мониторинг. Всего обследовали более 90,5 тысячи гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, санитарно-оздоровительные мероприятия понадобились 3,5 тысячам га леса. Это насаждения, поврежденные и ослабленные пожарами, с избыточным увлажнением, пораженные вредителями и болезнями. Хлам убрали на 1,1 тысячи га. Развесили 211 искусственных гнезд для птиц, расселили и огородили 135 муравейников.

«В результате проведенного рекогносцировочного надзора выявили очаги вредителей леса – листовертки и кольчатого шелкопряда – на ранней стадии развития. В процессе общего лесопатологического обследования установили вымокающие березовые насаждения, очаги непарного шелкопряда и с бактериальной водянкой. С целью недопущения потери товарных качеств древесины и улучшения санитарного состояния насаждений на предстоящий 2023-й год запланировали санитарно-оздоровительные мероприятия. Все площади взяты на особый контроль», - добавили в управлении.