Как проводят профилактику наркомании и алкоголизма в колониях Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня департаментом УИС по городу Нур-Султану совместно с управлением по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции проведено профилактическое мероприятия среди осужденных в колонии-поселении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В данном мероприятии приняли участие врач-нарколог Городского Центра психического здоровья Койшибеков Т.Т., главный тренер Казахстана по street workout Айтым Жакупов, а также психолог реабилитационного цента Ренессанс Рущук Александр.

Каждый из выступающих пытался довести до слушателей проблему и последствия алкоголизма, наркомании и табачной зависимости.

Врач нарколог Токтар Толеуханович провел лекцию на тему: «Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма». Токтар Толеуханович рассказал осужденным о вреде курения, о тяжелых последствиях употребления алкоголя. Рассказал о статистических данных, сколько людей погибает в день, в месяц, в год в результате употребления наркотических веществ. Надо с молодых лет приучать себя к здоровому образу жизни, к спорту и стараться не злоупотреблять крепкими спиртными напитками и табакокурением», - отметил Токтар Толеуханович. «Добился сам и помоги другому», данными словами он завершил свое выступление.

Психолог реабилитационного цента Ренессанс Мавлявиев С.Р. довел до осужденных о причинах проявления пагубных привычек и как их избежать.

Айтым Жакупов делился своим опытом с осужденными, как ему удалось добиться успеха, как он шел ко всему, с чего начинал. В своем выступлении рассказал о пережитых трудностях на его пути, которые не стали поводом для остановки. Айтым пытался достучатся до каждого осужденного, что жизнь одна и прожить ее нужно по достоинству, в кругу близких и родных.

«Данное мероприятие организовано с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения, повышения уровня информированности о вреде пагубных привычек среди осужденных- комментирует заместитель начальника учреждения Нурсултан Айтбеков. Находясь в местах лишения свободы, человек, зависимый от алкоголя или наркотиков, получает вынужденную ремиссию. Это означает, что доступ к ним либо вовсе невозможен, либо крайне затруднен. Наркозависимые и зависимые от алкоголя вынужденно держат себя в руках, находясь в колониях, но после освобождения для них снова открывается целый мир запрещенных веществ. Именно с этой целью нами организовываются подобные мероприятия.

В завершении мероприятия Айтым Жакупов продемонстрировал мастер –класс по street workout, комментируя выступления словами: «Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценна жизнь».



