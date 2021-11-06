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Как проводят открытые аукционы на предоставление права недропользования в Казахстане

6 Ноября 2021 12:30
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Как проводят открытые аукционы на предоставление права недропользования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин перечислил основные новеллы принятого в 2018 году Кодекса «О недрах и недропользовании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2018 году введен в действие Кодекс «О недрах и недропользовании» (далее – Кодекс), который был разработан на основе опыта стран ОЭСР, в частности, Австралии, Канады и Чили, законодательства которых в этой области признаны на международном уровне как самые передовые и инвестиционно-привлекательные. Одной из новелл Кодекса является предоставление права недропользования в сфере твердых полезных ископаемых в форме лицензий по принципу «первой заявки», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, открытые аукционы проводятся исключительно по территориям, в недрах которых содержатся промышленные категории запасов твердых полезных ископаемых.

В части углеводородов внедрено проведение электронного аукциона на предоставление права недропользования, где порядок действий для победителей аукциона значительно упрощен.

Отказ от модельного контракта, предусматривавшего возможность изменения отдельных его положений, и закрепление более строгой формы типового контракта позволили отказаться от проведения обязательных правовой и экономической экспертиз. Кроме того, разработка и согласование проектного документа исключены из обязательных предварительных условий заключения контракта и перенесены на соответствующий этап контрактной деятельности. В результате новый порядок заключения контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов занимает не более 40 рабочих дней.

«Кодекс действует уже более трех лет, и практика его применения обнажила отдельные «слабые» места, работа над которыми начата в рамках инициированных Правительством поправок. С учетом передового международного и практического опыта поправки направлены на совершенствование системы управления недропользованием, обеспечение сохранности недр и другое, в рамках которых будут также учтены Ваши предложения. В целом вопросы недропользования находятся на особом контроле Правительства», - заключил Премьер.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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