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Как проводят оптимизацию на госслужбе в СКО

5 Ноября 2020 20:47
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Как проводят оптимизацию на госслужбе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 10% сократят штат государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко сообщила, что оптимизацию будут проводить за счет вакантных мест на госслужбе. По области их более 500.

«В регионе работают 4 240 госслужащих. Более 11% должностей являются вакантными. Департаментом будет осуществлять контроль за соблюдением прав социальной защиты госслужащих», - отметила Е.Степаненко.

Он добавила, что оптимизация в госорганах уже началась. На областном уровне реорганизовали восемь управлений путем их слияния. Количество управлений сократилось с 23 до 20. На районном уровне упразднили 33 отдела. Сократилась диспропорция в соотношении руководящего состава к исполнительскому с 2 до 2,7.


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#Северо-Казахстанская область  
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Автор:

Олеся Жуковень

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