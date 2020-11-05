Как проводят оптимизацию на госслужбе в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 10% сократят штат государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко сообщила, что оптимизацию будут проводить за счет вакантных мест на госслужбе. По области их более 500.
«В регионе работают 4 240 госслужащих. Более 11% должностей являются вакантными. Департаментом будет осуществлять контроль за соблюдением прав социальной защиты госслужащих», - отметила Е.Степаненко.
Он добавила, что оптимизация в госорганах уже началась. На областном уровне реорганизовали восемь управлений путем их слияния. Количество управлений сократилось с 23 до 20. На районном уровне упразднили 33 отдела. Сократилась диспропорция в соотношении руководящего состава к исполнительскому с 2 до 2,7.
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