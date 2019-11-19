Как проводят мониторинг цен на продукты в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата в Северо-Казахстанской области рассказали, как работают над стабилизацией цен на социально-значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова заверила, что выше среднереспубликанской только цена на соль, остальные – ниже. Она привела в пример стоимость продуктов в регионе и по республике.

В частности, мука 1 сорта – 130 тенге и 158 тенге за килограмм, соответственно. Гречневая крупа – 182 и 242 тенге за килограмм, рис – 310 и 313 тенге за кило, подсолнечное масло – 391 и 424 тенге, яйцо 1 категории – 205 и 286 тенге за десяток, творог – 1129 и 1406 тенге за килограмм. Картофель в Северо-Казахстанской области стоит 85 тенге за килограмм, в среднем по республике – 95 тенге.

«Стабилизационный фонд сформирован. Закуплено и заложено в овощехранилище 915 тонн овощной продукции. Имеется 40 тонн крупы гречневой, 385 тонн сахара. Начата товарная интервенция масла подсолнечного, риса, макаронных изделий и муки 1 сорта», - сообщила К.Жарова.

Что касается стоимости хлеба, то для сохранения цены на социальный хлеб закупили 3 тысячи тонн муки. Первые 300 тонн выдали пекарням. Для хлебобулочного комбината поставили первые 200 тонн пшеницы 3-го класса.

«Цены пекарнями сохранены на прежнем уровне. Ежедневный мониторинг показывает, что цены стабильны», - утверждает К.Жарова.

Она добавила, что управление совместно с аппаратом акима области разработало алгоритм мониторинга цен на социально-значимые продукты питания. В том числе, утвердили перечень товаров, теперь еженедельно районные акиматы предоставляют управлению средние цены на них по району. И определили наиболее проходимые точки в каждом районе - всего 43 – для мониторинга со стороны органов статистики, управления предпринимательства и инспекторов аппарата акима области. Мониторинг проводится еженедельно.