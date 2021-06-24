НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проводится регистрация кандидатов в акимы сельских округов, рассказал член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа в случае его самовыдвижения должен быть поддержан не менее чем одним процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать. Поддержка избирателей удостоверяется сбором их подписей. Сбор подписей в поддержку кандидатов организуется доверенными лицами и оформляется подписными листами, выдаваемыми районной избирательной комиссией не позднее 3 дней после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», законодательством в сфере государственной службы. Заполненные подписные листы сдаются в районную избирательную комиссию, где в трехдневный срок проверяется достоверность собранных подписей с привлечением сотрудников внутренних дел и оформляется соответствующий протокол», - рассказал Ерлан Дауылбаев.

Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за 10 дней до дня выборов.

Предвыборная агитация кандидатов начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть за 10 дней до дня выборов, и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района (города) в течение трех дней.