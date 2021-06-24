РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:24, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Как проводится регистрация кандидатов в акимы сельских округов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проводится регистрация кандидатов в акимы сельских округов, рассказал член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа в случае его самовыдвижения должен быть поддержан не менее чем одним процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать. Поддержка избирателей удостоверяется сбором их подписей. Сбор подписей в поддержку кандидатов организуется доверенными лицами и оформляется подписными листами, выдаваемыми районной избирательной комиссией не позднее 3 дней после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», законодательством в сфере государственной службы. Заполненные подписные листы сдаются в районную избирательную комиссию, где в трехдневный срок проверяется достоверность собранных подписей с привлечением сотрудников внутренних дел и оформляется соответствующий протокол», - рассказал Ерлан Дауылбаев.

    Регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за 10 дней до дня выборов.

    Предвыборная агитация кандидатов начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть за 10 дней до дня выборов, и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района (города) в течение трех дней.


    Теги:
    Другие государственные органы Выборы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:31
    В Комитете по охране прав детей прокомментировали заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы
    Сегодня, 11:26
    Тенге ослабел сразу ко всем основным валютам по итогам сентября
    Сегодня, 11:19
    Девять человек погибли, десятки оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!