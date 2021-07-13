Как проводится разъяснительная работа по вакцинации в Мангыстауской области, рассказала эпидемиолог

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Врач-эпидемиолог Марал Кадыр рассказала корреспонденту BaQ.KZ о том, как проводится разъяснительная работа по вакцинации в Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с апреля, лично побывала в 70 организациях, проводила встречи, где присутствовало свыше трех тысяч человек. Население волнуют многие вопросы, они проявили хороший интерес. Недавно провела встречу на нефтяном месторождении «Каражанбас». В онлайн формате приняли участие все филиалы и головные офисы организации. Сотрудники тоже задавали интересующие вопросы», - рассказала врач.

Эпидемиолог ответила на все заданные вопросы.

«Среди жителей бытует ошибочное мнение о том, что «после вакцины невозможно забеременеть», «могут проявиться осложнения», «вакцина не помогает». Мы постарались рассеять все мифы и отвечали на все вопросы», - заверила она.

По словам эксперта, после таких разъяснительных работ у людей меняется мнение о вакцинации.

Марал Кадыр – единственный специалист в Мангыстауском регионе, который прошел специальное обучение по иммунопрофилактике, организованное ВОЗ. В целом Всемирная организация здравоохранения обучила четырех специалистов из Казахстана.

Напомним, что Мангыстауская область находится в «красной» зоне.

В Актау коронавирусом заразились 63 человека, в Мунайлинском районе – 32 инфицированных, в Мангыстауском районе – трое, в Тупкараганском районе – 9 человек, в Каракиянском районе – 14, в Жанаозене подхватили инфекцию 20 человек. Среди пациентов – 84 с симптомами, 57 бессимптомных больных.

В области также в четыре раза увеличилось количество вакцинированных от коронавируса. Так, в Мангыстауской области привились 121 515 человек. Из них – 80 119 человек получили первый компонент вакцины, вторым компонентом привились 41 396 человек.

В Мангыстауской области со 2 февраля началась кампания по вакцинации против COVID-19. Если за пять месяцев количество вакцинированных достигло свыше 60 тысяч человек, за последние две недели 20 тысяч человек добровольно привились от коронавируса. Таким образом, с начала года количество вакцинированных достигло 80 тысяч человек.

Примечательно, что в регионе увеличилось количество привитых коллективов. Сотрудники школ, больниц, детсадов, библиотек, столовых, коммунальной службы призывают население вакцинироваться, выпускают видеообращения.

В регионе активно ведется разъяснительная работа по вакцинации. 547 медицинских работников прошли аттестацию, подготовились для работы в прививочных пунктах.



