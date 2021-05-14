Как проводится работа по переводу школьных учебников в электронный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Елдос Нурланов рассказал о работе по переводу школьных учебников на электронные версии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле прошлого года на Национальном совете общественного доверия Президент дал поручение по переводу учебников на электронный формат. В соответствии с этим поручением, МОН РК и нашим центром были проведены переговоры с издательствами. С ними были заключены авторские договоры, согласно которым авторы передали исключительные права по размещению электронных версий учебников на сайт Министерства образования и науки. На сегодняшний день в обороте находятся 635 учебников по всем школьным предметам с 1 по 11 классов», - рассказал Елдос Нурланов в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

Он отметил, что электронную версию школьных учебников необходимо отличать от электронных учебников, содержащих мультимедийный контент.

«Если электронная версия учебника - это оригинал-макет, который полностью по содержанию соответствует с бумажным учебником. По сути - цифровая версия. Есть понятие электронных учебников - это уже программный продукт, который содержит помимо той информации, которая включена в учебник, также интерактивный и мультимедийный контент, расширяющие его возможности», - отмечает Е. Нурланов.

Также, по словам директора центра, у бумажных учебников есть соответствующие критерии. Такие же требования предъявляются к цифровым учебникам, однако помимо требований, дополнительно проводится функционально-техническая экспертиза.

Елдос Нурланов также прокомментировал вопрос касательно того, смогут ли электронные учебники спасти детей от тяжелых рюкзаков.

«Конечно, есть родители, которые переживают, рассказывая о том, что его ребенок носит тяжелые рюкзаки. Данный вопрос все еще обсуждается. Для этого должно быть принято решение по использованию электронной версии наряду с бумажными учебниками или замены книги. Если будет принято такое решение, то местные исполнительные органы смогут воспользоваться образовательными платформами, оплатив стоимость подписки на электронные учебники, как сейчас покупают бумажные учебники. Но это все еще вопрос на стадии обсуждения. Конкретного решения не было», - рассказал Елдос Нурланов.