НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как проводится контроль во время отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, рассказал в интервью заместитель председателя АДГС РК Марат Дауешов, передает МИА «Казинформ».

- С 1 сентября в стране стартовал проект Президентский молодежный кадровый резерв 2.0. Мы знаем, что кандидаты уже прошли несколько этапов. Какой этап отбора проходит в настоящее время?

- Да, кандидаты уже прошли этапы тестирования способностей, верификацию тестирования, решение ситуационных задач. А с 25 октября стартовал первый блок этапа «Оценка компетенций» - ассессмент-центр. Он проходит в офлайн-формате на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Данный этап направлен на выявление и оценку у кандидатов компетенций, таких как стратегическое мышление, проактивность, управление деятельностью, командное лидерство и убедительность.

Ассессмент-центр включает в себя групповые и индивидуальные упражнения, в процессе которых за поведением кандидатов наблюдают сертифицированные эксперты-оценщики.

В каждом из названных упражнений кандидатам будет необходимо предложить решение актуальной региональной проблемы на основе анализа содержащихся в специальном буклете информационных материалов

за ограниченное время.

Хочу обратить внимание на то, что в отличие от предыдущего отбора в ПМКР, задания для кандидатов в ходе упражнений каждый день будут с разными вводными данными. На наш взгляд это обеспечит максимальную защиту конфиденциальной информации упражнений от попыток ее передачи третьим лицам, тем самым повысит объективность результатов.

Все процедуры ассессмент-центра осуществляет команда сертифицированных экспертов-оценщиков Академии государственного управления, деятельность которых сопровождают и контролируют супервизоры из числа наиболее опытных сотрудников международной консалтинговой компании SHL Kazakhstan. Вся команда экспертов и супервизоров имеет достаточный опыт оценивания, в том числе при формировании Президентского молодежного кадрового резерва в 2019 году.

- Марат Еркинович, расскажите, пожалуйста, как проводится контроль во время этапов отбора в ПМКР и насколько все прозрачно? Как нам известно, на этапе сдачи тестирования работала система прокторинга и был контроль со стороны прокторов и координаторов.

- Да, вы правильно отметили, что во время этапов отбора работает система прокторинга. Также на этапе тестирования способностей был контроль со стороны прокторов и координаторов. Ведь одним из основных принципов отбора является соблюдение объективности и транспарентности на всех этапах конкурсных процедур.

Указанная система фиксировала нарушения со стороны претендентов и уведомляла прокторов, то есть, сотрудников, осуществлявших наблюдение и контроль за процессом тестирования. Кроме того, сами прокторы в ходе анализа видео кандидатов выявляли различного рода нарушения, которые влекли за собой исключение претендентов из дальнейших процедур отбора в резерв.

Этап тестирования способностей кандидатов работать с текстовой и числовой информацией, а также верификация тестирования осуществлялись в онлайн формате со 2 по 9 октября текущего года. За это время прокторами было исключено всего 46 кандидатов. Как выяснилось, наиболее частыми нарушениями являлись выключение камеры, помощь третьих лиц, использование гаджетов.

В целом на каждом этапе отбора были использованы всевозможные методы обеспечения прозрачности, такие как: автоматизация процессов, равные условия прохождения всех этапов отбора, онлайн и офлайн участие конкурсантов и т.д.

В ходе онлайн-регистрации кандидатам присвоены индивидуальные номера, которые используются для обезличивания персональных данных на этапах оценки.

Кроме того, на всех этапах постоянно ведется аудио-видео фиксация, которая хранится в течение всего периода нахождения кандидата в кадровом резерве, что позволяет исключить риски по необъективному принятию решения по каждому претенденту.

- Если на начальной стадии отбора во время прохождения онлайн-тестов прозрачность обеспечивалась автоматическими системами, то какими способами и методами она поддерживается сейчас, в том числе при проведении этапов в офлайн режиме?

- При прохождении первого блока этапа «Оценка компетенций» - ассессмент-центра, который стартовал 25 октября текущего года, все кандидаты имеют абсолютно равные условия в части места проведения, оснащения, продолжительности по времени, формата упражнений и т.д.

При этом весь процесс ассессмент-центра осуществляют сертифицированные эксперты академии, имеющие большой опыт оценки. Кроме того, подготовка и проведение ассессмента сопровождается супервизией независимых специалистов международной консалтинговой компании SHL.

Процедура прохождения ассессмент-центра фиксируется на видео,

все бумажные материалы, использованные кандидатом в ходе упражнений, хранятся в специальном архиве в течение всего периода функционирования резерва. При этом каждого кандидата оценивают не менее 2-х экспертов, оценки которых далее обсуждаются и согласовываются в рамках специальной процедуры – интегральной сессии.

Второй блок этапа «Оценка компетенций» – интервью по компетенциям будет проходить в онлайн формате. При этом результаты каждого кандидата также обсуждаются и согласовываются с участием привлеченных сертифицированных

HR менеджеров, а видео процедуры интервью сохраняется на сервере. Таким образом, фактор субъективизма на данном этапе отбора минимизирован.

Этап собеседования в Экспертной комиссии будет проходить в Агентстве по делам государственной службы. Прозрачность собеседования будет обеспечена путем привлечения авторитетных представителей экспертного сообщества, заслуживающих доверие, которые будут присутствовать при непосредственном общении членов комиссии с кандидатами.