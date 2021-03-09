Как проводится формирование реестра независимых экспертов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по противодействию коррупции занимает достаточно четкую позицию в плане формирования реестра независимых экспертов. Об этом заявила эксперт реестра по проведению антикоррупционной экспертизы, кандидат философских наук Светлана Арыстамбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если раньше это был инсорсинг, то теперь мы видим, что Агентство РК по противодействию коррупции занимает достаточно четкую позицию в плане формирования реестра независимых экспертов. Это значит, что в этот реестр могут войти абсолютно все, кто - первое, обладает необходимыми компетенциями, второе, не привлекался к коррупционной и прочей уголовной, административной ответственности. То есть человек должен быть кристально прозрачным и честным в этом плане. Также необходимо обладать необходимым научным, исследовательским языком, лингвистическим аппаратом, терминологическим аппаратом», - сказала Светлана Арыстамбаева.

Она также остановилась на процедуре отбора экспертов.

«У нас очень продуманно и хорошо организована процедура отбора экспертов. Очень большую подготовительную работу на обеспечение качества антикоррупционной экспертизы провел фонд парламентаризма», - добавила Светлана Арыстамбаева.

Она также добавила, что сегодня работа экспертов достаточно облегчена.

«Сегодня работа эксперта организационно и структурно облегчена в силу того, что у нас есть приложение «Сараптама», которое, по сути дела, не дает эксперту уйти в какие-то пространные рассуждения, углубиться в то, что не касается экспертизы», - добавила Светлана Арыстамбаева.