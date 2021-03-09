Как проводится формирование реестра независимых экспертов в Казахстане
«Если раньше это был инсорсинг, то теперь мы видим, что Агентство РК по противодействию коррупции занимает достаточно четкую позицию в плане формирования реестра независимых экспертов. Это значит, что в этот реестр могут войти абсолютно все, кто - первое, обладает необходимыми компетенциями, второе, не привлекался к коррупционной и прочей уголовной, административной ответственности. То есть человек должен быть кристально прозрачным и честным в этом плане. Также необходимо обладать необходимым научным, исследовательским языком, лингвистическим аппаратом, терминологическим аппаратом», - сказала Светлана Арыстамбаева.
Она также остановилась на процедуре отбора экспертов.
«У нас очень продуманно и хорошо организована процедура отбора экспертов. Очень большую подготовительную работу на обеспечение качества антикоррупционной экспертизы провел фонд парламентаризма», - добавила Светлана Арыстамбаева.
Она также добавила, что сегодня работа экспертов достаточно облегчена.
«Сегодня работа эксперта организационно и структурно облегчена в силу того, что у нас есть приложение «Сараптама», которое, по сути дела, не дает эксперту уйти в какие-то пространные рассуждения, углубиться в то, что не касается экспертизы», - добавила Светлана Арыстамбаева.