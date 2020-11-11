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Как проводится дезинфекция дворов, подъездов, детских площадок в Алматы

11 Ноября 2020 12:15
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Как проводится дезинфекция дворов, подъездов, детских площадок в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- О работе обеспечения дезинфекционной обработки мест общего пользования, с привлечением специализированных организаций в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев.

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«Город большой и охватить полностью для дезинфекции практически невозможно. Каждый аким района разделил свой район на две части. Первая часть обрабатывается в понедельник, среду и в пятницу. Следующая часть обрабатывается в остальные дни. График утвержден. Мы сообщаем адрес обрабатываемых объектов в социальных сетях. В городе ежедневно работает более 60-ти бригад по обработке подъездов в составе 600 человек»,- рассказал заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев.

Возобновлено дезинфекция три раза в неделю подъездов, лестничных маршей многоквартирных жилых домов с обработкой перил, стен и ручек дверей, детских игровых площадок и мест отдыха жильцов.

«Ранее было отмечено, что после обработки нельзя было выходить в течение пяти часов. Сейчас используются средства, которые позволяют в течение получаса не посещать места обработки. Для дезинфекционной обработки применялись такие средства как «Акма-хлор», «Хлор-ал», «Алма-Экстра», «Глюзамин», «Септохим», «Сан-лайт», «Concept Surface», «Септолит форте» и «Септолиз универсал» - это проверенные препараты отечественного производства, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям РК и Таможенного союза. Также они зарегистрированы в государственном реестре препаратов, разрешенных для производства, реализации и использования»,- отметил спикер.

Кроме того, обработка подъездов не будет входить в оплату коммунальных услуг. Работа проводится за счет местного бюджета.

«Во всех подъездах мы размещали информационные листы для обратной связи с населением. Там указаны контакты, куда жители могут обратиться в случае необработки подъездов или же за некачественно проведенную работу»,- добавил Мейржан Отыншиев.

Также ежедневно проводится дезинфекционная обработка около 800 тыс.м2 тротуаров, уличных урн, скамеек и прочих уличных объектов. Обработка будет проводиться до первых осадков.

Ранее главный санврач Алматы подписал новое постановление по возобновлению дезинфекции подъездов, дворов и автобусов города. Данная работа вступила в силу со начало ноября.




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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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