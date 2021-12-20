Как провести зимний досуг в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улицы столицы украсили главные атрибуты Нового года – ели, подарки, новогодние игрушки, гирлянды. В разных локациях города также появились горки и катки, которые разнообразят активный зимний досуг горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На популярных среди горожан открытых площадках столицы установлены ледовые горки, залиты катки, где каждый желающий может покататься, взять напрокат тюбинги и коньки. Здесь же можно согреться горячим чаем или кофе и подкрепиться.

«Я занимаюсь строительством развлекательного досуга для зимних развлечений. В основном строим горки, заливаем катки. Все это делается для жителей Нур-Султана и гостей города. В этом году у нас горка шестискатная получается, также будет каток, бублик кросс. Здесь будут работать волонтеры, которые будут следить за техникой безопасности», - рассказал инвестор Марат Садыгалиев.

В этом году главная новогодняя елка страны традиционно расположилась на территории ЭКСПО около павильона «Нур алем».

«Это самая высокая новогодняя ель города Нур-Султан, ее высота составляет 25 метров, диаметр 10,1 метр, и вес конструкции составляет 4048 кг. Так как в этом году 30-летие Независимости Республики Казахстан, мы вдохновились цветами нашего флага – это бирюзовый и тепло-белый цвет», - рассказала дизайнер Дарья Сафонова.

Стоит отметить, что только на территории Есильского района установлено 4 новогодние ели: главная – на территории ЭКСПО, на площадке у ТРЦ «Хан Шатыр», около ТРЦ «Керуен» по улице Достык, а также на пересечении улиц Улы Дала и Акмешит. Кроме того, елки устанавливаются за счет спонсоров и в других местах.

Всего в районе обустроены 10 локаций – центров притяжения зимнего досуга. В их числе:

- Центральный парк;

- Парк Первого Президента около Музея Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы;

- Площадь ЭКСПО;

- ТРЦ Хан-Шатыр;

- ТРЦ Керуен;

- Микрорайон Жагалау;

- Зеленый квартал;

- Жилой массив Уркер;

- Жилой массив Пригородный;

- Ботанический сад.

На территории района Байқоңыр в текущем году обустраивается 5 ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних елок, катков, горок и малых архитектурных форм.

Так, на территории Дворца «Жастар» обустраивают каток площадью около 400 кв.м, горку, высота которой для подростков составит 6 метров. В городке будет установлена новогодняя елка высотой 15 метров, около которой будут стоять Дед мороз и Снегурочка, а также Домик Санты. Фонтаны также облачатся в новогодний наряд. На территории функционируют пункты проката коньков и тюбингов, а также фудкорт.

На территории парка им. Ататюрка по улице Ж.Ташенева обустраивают 2 горки. В парке установлена новогодняя елка высотой 18 метров, МАФ «Снеговик», фигуры Деда Мороза и Снегурочки и др.

Кроме того, елки и фигуры новогодних персонажей устанавливают в сквере «Писателей» по пр. Абая, в жилых массивах Өндіріс, Кирпичный, Казгородок.

Также для горожан заливают 7 ледовых катков на территории школ, расположенных в районе (гимназия №5, СШ №27, 34, 8, 87), и дворовых территориях по ул.Кеменгерулы, 8 и Жубанова, 3.

В районе Алматы провести активный зимний отдых на свежем воздухе и скатиться с ледовой горки можно будет на площади у монумента «Қазақ елі», в Президентском парке со стороны ул. Байтурсынова, на набережной реки Акбулак, в Триатлон парке, мкрн.Сарайшык, в районе жилых домов по ул.Кошкарбаева,80, в жилых массивах Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар. На этих площадках зимнего досуга будет организован прокат тюбингов и коньков.

Вместе с тем за счет средств инвестора обустроены горка и каток в парке «Жеруйык».

В Сарыаркинском районе также можно провести активный отдых, к примеру, на набережной реки Есиль от памятника Кенесары хану до моста «Серуен» устанавливают 5 горок по 2 ската, еще пять – на городской площади по ул.Бейбитшилик, 11, в парке Коктал по 189-й улице, а также на пересечении улиц Косшыгулулы и Бейсекова. В скором времени горка появится на пересечении улиц Окжетпес и А.Герцена, а на территории «Демалыс променад» - ледовый каток.

Локации работают с 10.00 до 23.00 часов.

Подобные конструкции и сооружения установлены во всех районах столицы. Город также украшают малые архитектурные формы в виде подарков, часов, извещающих о скором наступлении нового года, гирлянд и пр. В ночное время, когда включаются фонари и зажигаются огни, новогоднее убранство придает городу особый сказочный вид.