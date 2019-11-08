Как провести выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайший уикенд в Нур-Султане пройдут сразу 2 зрелищных матча с участием столичных команд. Программа выходного дня не обойдется и без культурно-развлекательных мероприятий, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В выставочном зале «Көрме» стартовала 18-я Международная выставка индустрии красоты SuluExpo 2019. Гостей ожидают чемпионаты республиканского масштаба, конкурсы регионального уровня, конференции по актуальным тематикам. Приятным бонусом станут мастер-классы всех направлений с участием именитых мастеров, учебные семинары, тренинги от лучших экспертов красоты Казахстана и России. К тому же на площадке выставки пройдут форумы авторитетных специалистов своей области, а также розыгрыш лотереи «Sulu Boom» для директоров и специалистов индустрии красоты. Мероприятие продлится до 9 ноября, билет можно получить на стойке регистрации в день посещения.

В субботу, 9 ноября на арене велотрека «Сарыарка» встретятся Президентский баскетбольный клуб «Астана» и Баскетбольный клуб Цмоки-Минск. Болельщиков ждет увлекательная игра, поскольку противостояния этих двух команд всегда проходит зрелищно. Билеты на матч «Астана-Цмоки Минск» уже можно купить онлайн, стоимость начинается от 200 тенге. Игра начнется в 15:00.

Днем позже на стадионе «Астана Арена» столичная «Астана» сыграет с павлодарским «Иртышом». Футбольный матч пройдет в рамках Казахстанской премьер-лиги 10 ноября, начало в 15:00. Стоимость билетов – от 500 тенге.

Вечером того же дня в зале Дворца мира и согласия состоится сольный юмористический юбилейный концерт Заслуженного деятеля Республики Казахстан Турсунбека Кабатова «40 лет Турсунбек Кабатов». Вечер искрометного юмора начнется в 18:00. Минимальная цена билета – 3 тыс. тенге.