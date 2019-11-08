-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:36
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
вчера 17:17
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:25
-
-
-
-
Как провести выходные в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайший уикенд в Нур-Султане пройдут сразу 2 зрелищных матча с участием столичных команд. Программа выходного дня не обойдется и без культурно-развлекательных мероприятий, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
В выставочном зале «Көрме» стартовала 18-я Международная выставка индустрии красоты SuluExpo 2019. Гостей ожидают чемпионаты республиканского масштаба, конкурсы регионального уровня, конференции по актуальным тематикам. Приятным бонусом станут мастер-классы всех направлений с участием именитых мастеров, учебные семинары, тренинги от лучших экспертов красоты Казахстана и России. К тому же на площадке выставки пройдут форумы авторитетных специалистов своей области, а также розыгрыш лотереи «Sulu Boom» для директоров и специалистов индустрии красоты. Мероприятие продлится до 9 ноября, билет можно получить на стойке регистрации в день посещения.
В субботу, 9 ноября на арене велотрека «Сарыарка» встретятся Президентский баскетбольный клуб «Астана» и Баскетбольный клуб Цмоки-Минск. Болельщиков ждет увлекательная игра, поскольку противостояния этих двух команд всегда проходит зрелищно. Билеты на матч «Астана-Цмоки Минск» уже можно купить онлайн, стоимость начинается от 200 тенге. Игра начнется в 15:00.
Днем позже на стадионе «Астана Арена» столичная «Астана» сыграет с павлодарским «Иртышом». Футбольный матч пройдет в рамках Казахстанской премьер-лиги 10 ноября, начало в 15:00. Стоимость билетов – от 500 тенге.
Вечером того же дня в зале Дворца мира и согласия состоится сольный юмористический юбилейный концерт Заслуженного деятеля Республики Казахстан Турсунбека Кабатова «40 лет Турсунбек Кабатов». Вечер искрометного юмора начнется в 18:00. Минимальная цена билета – 3 тыс. тенге.
- На участке трассы Нур-Султан - Щучинск ограничили движение из-за гололеда
- В водоемы столицы выпустили более 160 тысяч сеголеток белого амура и карпа
- Первую в Казахстане полонийную библиотеку открыли в Нур-Султане
- Щучинск примет Континентальный кубок Восточной Европы по лыжным гонкам
- Теннисисты Недовесов и Голубев вышли в полуфинал турнира в Словакии
- Даурен Абаев: подписано соглашение о реализации казахстанско-российских волонтерских проектов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана