Как провести товары через блокпосты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как провести товары через блокпосты в городе Нур-Султан, сообщили в пресс-службе столичной Палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В палате отмечают, что поставка продовольственных и непродовольственных товаров, сырья, материалов осуществляется в Нур-Султан до наступления комендантского часа беспрепятственно.

«В связи с введением чрезвычайного положения в городе Нур-Султан с 5 по 19 января этого года, комендатурой города был разработан порядок передвижения для пересечения блокпостов и Правила передвижения транспортных средств субъектов бизнеса во время комендантского часа, который длится с 23:00 до 7:00 ежедневно. При их соблюдении поставка товаров происходит свободно. Палата предпринимателей Нур-Султана со своей стороны оказывает консультации и помощь предпринимателям по телефонам call-центра», – рассказал директор палаты предпринимателей города Нур-Султан Алмат Джунусов.

Для пересечения блокпостов до наступления комендантского часа перевозчикам необходимо при себе иметь следующие документы:

1. Удостоверение личности водителя

2. Водительское удостоверение

3. Путевой лист

4.Товарно-транспортную накладную (сопроводительные документы на груз).

Во время комендантского часа с 23:00 до 07:00 пересекать блокпосты могут организации с трехсменным графиком работы, и перевозчики социально значимых продовольственных товаров при наличии спецпропуска.

Для этого им необходимо иметь при себе:

1. Удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);

2. Водительское удостоверение

3. Справку с места работы (о том, что водитель действительно там работает)

4. Если перевозка груза, необходима товарно-транспортная накладная;

5. Путевой лист

6. Спецпропуск

При перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы документ подтверждающий место работы (справка с места работы и т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале. При этом адрес доставки и организация, указанная в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать. Перевозка сотрудников должна быть обеспечена централизованно на постоянно закрепленном транспортном средстве.

Для получения спецпропуска перевозчикам необходимо:

1. Написать заявление на электронный адрес аппарата акима города Нур-Султан в свободной форме, обязательное содержание:

1) Наименование юридического лица;

2) ФИО водителя/водителей, если их несколько;

3) ИИН водителя/водителей;

4) Марка и госномер автотранспортных средств;

5) Прописать причины передвижения, перевозка грузов, товара (указать каких).

6) Если в наличии компании есть несколько машин и у них дежурство, то нужно указать в какое время каждая дежурит

7) Нужно поставить печать организации и подпись руководителя

8) Указать телефон и контактные данные

Сотрудники акимата города утверждают перечень предпринимателей, сформированный по заявкам обратившихся субъектов МСБ ежедневно до 13:00 у заместителя коменданта города Нур-Султан, в данном случае заместителя начальника Департамента полиции города Нур-Султан.

При готовности спецпропуска с предпринимателем свяжутся сотрудники акимата. В среднем срок получения спецпропуска занимает 2 дня, поэтому заявки следует подавать заблаговременно.

Номера горячей линии для предпринимателей:

87784101784

87784101736

87784101758

Напомним, АО «НК «ҚТЖ» отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана.