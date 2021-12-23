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Как провести новогодние праздники безопасно, рассказали костанайские спасатели

23 Декабря 2021 14:31
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Как провести новогодние праздники безопасно, рассказали костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Вопросы обеспечения пожарной безопасности для сотрудников ЧС в дни новогодних праздников являются актуальной задачей. О том, как провести предстоящие праздники безопасно и без трагических последствий, рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Асылхан Худайбергенов.

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Именно в праздничные дни, по словам А. Худайбергенова, наблюдается рост числа возгораний. С начала года на территории области произошло 970 пожаров, погибло 38 человек, где трое детей, пострадало 11 человек, где двое детей.

«Основными причинами пожаров послужило неосторожное обращение с огнем в 418 случаях, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки – 205 случаев, при эксплуатации отопительных печей – 58 случаев, а также из-за нарушений правил эксплуатации электрических приборов - 82 пожара. Пожаров по причине нарушения правил использования пиротехнических изделий не зарегистрировано», - отметил А. Худайбергенов.

В новогодние праздники, как отмечает заместитель начальника ведомства, значительно увеличивается использование населением пиротехнических изделий.

«Под видом фейерверков нередко продаются взрывоопасные шумовые пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного производства, которые из-за своего низкого качества могут при использовании причинить серьезный вред здоровью человека: ожоги, телесные повреждения различной тяжести. В этой связи, Департаментом совместно с МПС ДП в местах реализации пиротехнических изделий проводятся рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями», - добавил он.

Сотрудниками органов гражданской защиты проводится лишь профилактическая работа. На сегодняшний день проведено 45 рейдов, в ходе которых дано 131 инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности, вручено более 1500 профилактических памяток.

«Проводится работа по информированию населения правил безопасного использования пиротехнических изделий, а также действий в случае возникновения пожара. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации личный состав департамента в период новогодних мероприятий будет переведен на усиленный вариант несения службы», - сказал А. Худайбергенов.

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#Костанайская область   #Безопасность   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #МЧС   #ДЧС   #Новый год  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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