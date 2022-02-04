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Как провести культурный досуг в выходные в столице

4 Февраля 2022 22:47
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Как провести культурный досуг в выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные столичные театры представят зрителям популярные постановки и премьерные спектакли. При этом будут соблюдаться все карантинные ограничения и саннормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Театр кукол города Нур-Султан 5 и 6 февраля в 12:00, 14:00 и 16:00 часов приглашает юных зрителей на сказку Т.Хасангалиевой «Қыс туралы ертегі».

Государственный академический русский театр драмы им.М.Горького представит в эти субботу и воскресенье премьеру – лирическую комедию В.Гуркина «Народная кадриль». Начало постановок в 18:00 часов на сцене МТЮЗа.

6 февраля в 16:00 и 19:00 часов в Nomad City Hall покажут драму Оралхана Бокея «Ауыл хикаялары».

5 февраля в 12:00 дня детская библиотека №4 подготовит для своих читателей информационную полку «Мы – за мир без ядерного оружия».

Стоит отметить, что все мероприятия проводятся при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина.


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#Нур-Султан   #Культура   #Акимат  
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