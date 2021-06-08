Как провести каникулы с пользой, рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, как можно с пользой провести детям каникулы, а также о том, какие условия для занятий любимым делом создаются для детей и подростков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Пандемия показала нам, как важно заботиться о здоровье. Для того, чтобы спорт был более доступен, в текущем году мы также продолжаем масштабные работы по благоустройству дворов, парков, скверов, бульваров. При благоустройстве делаем акцент на многофункциональные площадки: чтобы дети могли играть в футбол/баскетбол, занимались на тренажерах, также были зоны для отдыха для старшего поколения. В текущем году дополнительно благоустроим 150 дворов и 40 общественных пространств парки, скверы, бульвары. В прошлом году благоустроили более 76 гектаров территорий», - написал Алтай Кульгинов.

По его словам, также расширяется сеть дворовых клубов. На сегодняшний день, в городе существуют 32 клуба, которые охватывают более 3 тыс. детей. Для большей вовлеченности детей в массовый спорт, в четырех жилых массивах строятся крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтируются и открываются объекты спорта, культуры.

«Детям необходимо выбирать занятия по душе. Будь это рисование, игра на музыкальных инструментах или же плавание, борьба, шахматы и т.д. И только тогда можно будет достичь невероятных результатов и получать удовольствие от занятий!», - отметил аким.

Алтай Кульгинов также добавил, что помимо физического здоровья на летних каникулах необходимо подпитывать и знания. По словам акима, лучший друг для этого – это книги. Ведь произведения литературы позволяют не только открыть для себя яркое и увлекательное путешествие, но и пополнить словарный запас, улучшить грамотность.

«Как отметил Глава государства, интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, а привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса», - написал на своей странице аким Нур-Султана.

Аким столицы также напомнил о важности изучения иностранных языков и дал несколько советов. Просмотр фильмов на иностранном языке, по его словам, поможет быстрее изучить другие языки.

«Проводя каникулы с пользой для здоровья и знаний, с каждым шагом вы будете сильнее и ближе к своей мечте: хорошим отметкам/показателям в учебных заведениях, получению заветной профессии, закалите организм и т.д. Только вы являетесь кузнецами своего успеха! И от вас зависит, насколько крепкое будет у вас здоровье, и какой багаж знаний вы получите. А со своей стороны мы на ежедневной основе будем и дальше создавать все необходимые для этого условия», - подытожил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.