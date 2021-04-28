Как проверяют состояние здоровья осужденных в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как оказывается медицинская помощь осужденным в Казахстане, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, медицинская помощь оказывается в 67 медицинских частях и 15 медпунктах, а стационарное лечение в двух соматических, трех противотуберкулезных и одной психиатрической больницах.

«Все лица при поступлении проходят обязательный первичный и ежегодный профилактический осмотры, с привлечением специалистов и передвижных диагностических комплексов органов здравоохранения. При наличии хронических заболеваний они ставятся на учет и получают необходимое лечение. В прошедшем году свыше 2 тысяч больных получили консультативно-диагностическую помощь, проведено более 120 хирургических операций», - уточнили в КУИС.

В Комитете добавили, что в целях раннего выявления туберкулеза и своевременного лечения все лица, поступающие в учреждения УИС, в обязательном порядке проходят флюорографическое обследование, в последующем – 2 раза в год медицинские осмотры.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в стране функционирует 80 учреждений, в которых содержится свыше 32 тысяч человек, 25 тысяч осужденных и 6,5 тысяч следственно-арестованных лиц. Имеется 6 женских колоний, где отбывают наказание 2 244 женщин. Содержится 52 несовершеннолетних, пожилых мужчин в возрасте от 60 до 74 лет – 655, инвалидов – 712, иностранцев - 1 232, лиц без гражданства – 149.