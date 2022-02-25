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Как проверяют работу полиции в Костанайской области

25 Февраля 2022 14:26
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Как проверяют работу полиции в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Соблюдение законности и дисциплины среди полицейских - важный приоритет в деятельности полиции Костанайской области. О проводимой работе рассказали в пресс-службе департамента полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудники управления собственной безопасности ДП области ежедневно участвуют в разводах полиции на охрану общественного порядка и проводят инструктаж.

«Вежливость и отзывчивость при общении с гражданами, оперативность на заявления жителей - основные задачи полицейского. В департаменте принимаются самые жесткие меры к тем сотрудникам, которые нарушают дисциплину и права граждан, совершают коррупционные и другие проступки», - отметил начальник отдела управления собственной безопасности ДП области Даулетжан Касенов.

Кроме того, сотрудники УСБ в строевых подразделениях проверяют внешний вид стражей порядка, соблюдения ими правил ношения форменной одежды, наличие жетонов и функционирования видеорегистраторов.

На постоянной основе собственной безопасностью полиции также проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на профилактику нарушений законности и дисциплины среди личного состава. С начала года в области проведено 32 таких рейда.

В полиции отметили, что в ведомстве также действует телефон доверия: 8(7142)54-42-47, на который жители области могут сообщать о неправомерных действиях со стороны полицейских.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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