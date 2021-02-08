Как проверяют письма заключенных в карагандинских колониях

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Как проверяют письма осужденных и на какие знаки обращают особое внимание, рассказал цензор ДУИС по Карагандинской области. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди профессий уголовно-исполнительной системы можно наткнуться на одну редкую, но по-своему интересную, а самое главное - ответственную работу.

Более 30 лет Галина Елисеева по долгу службы читает письма. Свою профессию она выбрала 33 года назад, в данное время занимает должность инспектора по проверке и доставке писем оперативного отдела учреждения АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области. Читая чужие письма, Галина Елисеева узнавала о планах на будущее осужденных или становилась свидетелем любовного треугольника. В исправительных учреждениях эта должность крайне необходима. Бывало, что проверяя корреспонденцию, ей удавалось спасти осужденного от суицида или от других необдуманных поступков.

Ежедневно Галине Елисеевой приходится просматривать от 20 до 50 писем – то, что пишут осужденные родным и близким, плюс входящая корреспонденция. Это по посылкам и передачам осужденные имеют ограничения, а письменного лимита у них нет.

Согласно должностной инструкции, при пересмотре корреспонденции особое внимание следует обращать на определенные знаки, отметки в тексте, что может служить кодом либо шифром какой-либо информации, которая может быть использована для организации побегов или бунтов и других преступлений. Один намек, любая выявленная информация подобных фактов и сразу же незамедлительно информируются сотрудники оперативного отдела. Обнаруженная в письмах подозрительная информация передается не только оперативным сотрудникам, но и психологам, если автор письма, к примеру, выражает суицидальные настроения. Или приходят письма, где сообщается о смерти родственника. Эти письма осужденным тоже сразу не отдаются, сперва с осужденным работает психолог.

Исходя из многолетнего опыта, Г. Елисеева разделяет письма осужденных на две категории (на бытовые и любовные). Особенно притягивают внимание любовные письма, которые, как правило, красиво оформлены. Мужчины непосредственно оформляют листы, а женщины украшают конверты. В таких письмах часто встречается поэзия, осужденные либо свои стихи пишут, а могут того же Есенина процитировать, и выдать за свое творение. Но есть и по-настоящему талантливые произведения. Ведь, когда человек попадает в замкнутое пространство, нередко у него открываются творческие способности.

«Читать письма – как вмешиваться в чью-то личную жизнь. Сначала как-то неловко себя чувствовала, потом стала относиться спокойно. Это ведь моя функциональная обязанность. Вот вспоминается мне такой случай - был один осужденный, имел семью, жена и двое детишек. Вроде все у них было хорошо, но что-то ему не хватало, как будто стало скучно. Как-то одно письмо написал жене, а второе…. Из письма была видна «давняя знакомая». Написал ей письмо, она ему очень быстро ответила, на протяжении нескольких месяцев длилась милая переписка, воспоминания, планы на будущее, а потом все и началось. В каждом письме она ему писала, что все расскажет семье, так вымотала ему душу… Тот ей ответил, что наложит на себя руки. На контроль поставили данного осужденного. Психологи с ним поработали, в итоге парень остался жив и семья сохранилась», - поделилась воспоминаниями Галина Елисеева.