Как проверяют качество бензина на автозаправочных станциях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК организовало пресс-тур для журналистов для ознакомления с процессом проверки качества бензина на автозаправочных станциях в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники пресс-тура посетили одну из АЗС города Нур-Султана, расположенную по улице Улы Дала возле Есильского суда. Специалистами контроля качества нефтепродуктов были изъяты пробы и отправлены в лабораторию на проверку.





«Нефтепродукт - сам по себе определенно сложный химический товар, который склонен к окислению, потере определенных параметров качества в результате неправильной транспортировки и хранения. Соответственно, во избежание всех проблемных вопросов в нашей компании внедрена система сквозного контроля качества нефтепродуктов», - отметил в интервью журналистам начальник отдела контроля качества нефтепродуктов ТОО «PetroRetail» Ахылбек Суханбердиев.

По его словам, качество бензина регулярно проверяется - от процесса получения с завода, хранения, поставки и в ходе реализации.





«Наша компания реализуют нефтепродукты только отечественных заводов-производителей, это все три завода. После модернизации всех отечественных заводов выпускается топливо, которое отвечает всем требованиям международных стандартов. Как вы знаете, после модернизации мы реализуем топливо только экологических классов К-4, К-5. Мы проверяем не менее одного раза в месяц все свои заправки по всему Казахстану. Это порядка 350 заправок. Нарушения практически не выявляются. Нефтепродукт - сам по себе товар, подверженный окислению и так далее, если у нас такие случаи выявляются, то есть стандарт восстановления. Мы незамедлительно приостанавливаем реализацию и проверяем, после при необходимости производим восстановление этого продукта. Только после восстановления и лабораторной проверки соответствия качества даем добро на дальнейшую реализацию», - утверждает Ахылбек Суханбердиев.

Относительно качества нашего бензина по сравнению с российским он отметил, что наш продукт ни чем не уступает.





«Я как специалист могу сказать, что все наши заводы производят топливо по международным стандартам. Все российские и казахстанские заводы производят горючее по одним и тем же госстандартам, которые гармонизированы с европейскими стандартами. Топливо, реализуемое на казахстанских заправках, ничем не отличается от российского. Те же россияне приезжают к нам и заправляются в приграничных районах», - отметил Ахылбек Суханбердиев.





Эксперт добавил, что процент погрешности потери качества есть в любом производстве.

«Но он у нас приближен к нулю. Если это произошло на сторонней организации, у нас есть договорные отношения, мы выставляем штрафные санкции. Касательно своих специалистов мы проводим служебные расследования», - резюмировал Ахылбек Суханбердиев.



