Как проверяется качество питьевой воды во время паводка
В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о работе по проверке качества питьевой воды во время паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.
- По 41 групповому водопроводу, находящемуся на балансе республики, РГП «Казводхоз» и РГП «Нуринский групповой водопровод» приняли все необходимые меры по подготовке к паводку. В первую очередь создан соответствующий запас химических реагентов для очистки и дезинфекции воды. На всех этапах очистки и обеззараживания питьевой воды круглосуточно проводился мониторинг, - говорится в ответе министерства агентству Kazinform.
В ведомстве отметили, что вода перед подачей населению будет обеззаражена и очищена в соответствии с технологическими требованиями.
- Отбор проб производится по всем показаниям (каждые 8 часов, на остаточный хлор – ежечасно, на бактериологический анализ – 1 раз в сутки). Мониторинг питьевой воды проводится на постоянной основе. За паводковый период ухудшения качества питьевой воды в регионах не наблюдалось, - отмечается в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации РК.