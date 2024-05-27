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    11:30, 27 Май 2024 | GMT +6

    Как проверяется качество питьевой воды во время паводка

    вода
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о работе по проверке качества питьевой воды во время паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По 41 групповому водопроводу, находящемуся на балансе республики, РГП «Казводхоз» и РГП «Нуринский групповой водопровод» приняли все необходимые меры по подготовке к паводку. В первую очередь создан соответствующий запас химических реагентов для очистки и дезинфекции воды. На всех этапах очистки и обеззараживания питьевой воды круглосуточно проводился мониторинг, - говорится в ответе министерства агентству Kazinform.

    В ведомстве отметили, что вода перед подачей населению будет обеззаражена и очищена в соответствии с технологическими требованиями.

    - Отбор проб производится по всем показаниям (каждые 8 часов, на остаточный хлор – ежечасно, на бактериологический анализ – 1 раз в сутки). Мониторинг питьевой воды проводится на постоянной основе. За паводковый период ухудшения качества питьевой воды в регионах не наблюдалось, - отмечается в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Общество Безопасность Паводки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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