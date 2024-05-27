Как проверяется качество питьевой воды во время паводка

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о работе по проверке качества питьевой воды во время паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По 41 групповому водопроводу, находящемуся на балансе республики, РГП «Казводхоз» и РГП «Нуринский групповой водопровод» приняли все необходимые меры по подготовке к паводку. В первую очередь создан соответствующий запас химических реагентов для очистки и дезинфекции воды. На всех этапах очистки и обеззараживания питьевой воды круглосуточно проводился мониторинг, - говорится в ответе министерства агентству Kazinform.

В ведомстве отметили, что вода перед подачей населению будет обеззаражена и очищена в соответствии с технологическими требованиями.