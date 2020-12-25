Как проверить свой избирательный участок для голосования на выборах в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января 2021 года. Голосование будет проводиться по спискам избирателей, поэтому важно заблаговременно узнать свой участок для голосования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Сделать свой выбор могут граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, то есть в день выборов они должны достичь 18 лет.

Голосование будет проводиться по спискам избирателей, которые формируются местными исполнительными органами по зарегистрированному месту жительства на территории избирательного участка.

Узнать свой участок для голосования можно в онлайн-режиме, указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), на следующих сервисах:

1) веб-портал акимата astana.gov.kz. (на главной странице баннер «astana.gov.kz/ru/polling/poisk-izbiratelnogo-uchastka «Найти свой избирательный участок»);

2) мобильное приложение Smart Astana (в разделе «Городские услуги»);

3) Telegram-бот @smartastana_bot (в разделе «Услуги»).

С помощью этих каналов связи можно проверить номер избирательного участка, адрес и наименование центра, а также отметку о местонахождении центра избирательного участка на карте.

Также для тех людей, которые не имеют выхода к интернету, действует единый контакт-центр 109 iKomek. Позвонив по данному телефонному номеру, граждане могут найти свой участок.

Напомним, в столице в преддверии выборов стартовала акция «Активный избиратель», итоги которой будут подведены 5 января. По ее условиям, каждый пятитысячный пользователь, проверивший свой избирательный участок через онлайн-сервисы, получит памятный приз.